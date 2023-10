GP Catar F1: Notas AutoSport | AutoSport

É tempo de atribuir as notas aos pilotos que participaram no GP do Catar, terminando desta forma toda a análise à prova em que Max Verstappen voltou a brilhar e selou o título de pilotos:

Max Verstappen – Nota 10

Mais um ‘hat trick’ de Max Verstappen, conquistando a pole position, vitória e volta mais rápida, a décima vez que o consegue.

Ainda antes do triunfo na corrida de domingo, alcançou o segundo lugar na Sprint, sendo o dia de sábado dominado por Oscar Piastri. No entanto, foi mesmo nesse dia que as contas do título foram fechadas.

Prossegue a temporada para ver que recordes podem ser batidos pelo neerlandês.

Oscar Piastri – Nota 10

O primeiro pódio de Piastri na F1, foi seguido de um outro, um lugar acima do que tinha alcançado no Japão. Teve um desempenho superior ao do seu companheiro de equipa, quer nas qualificações como nas corridas. Foi apanhado também pelos limites de pista, mas menos vezes que Norris e depois do triunfo na Sprint, recuperando a posição perdida para George Russell na fase inicial, alcançou o segundo lugar no domingo e não muito longe de Verstappen .

Lando Norris – Nota 9

Excelente corrida do britânico. Focou-se na luta pelo pódio, quis aumentar o ritmo e nunca esteve sob pressão de nenhum adversário, mas o problema, refletido na nota atribuída, esteve na qualificação.

Lando Norris esteve muito rápido, mas exagerou com frequência nos limites de pista e ficou, sem necessidade, sob pressão em alguns momentos-chaves da sessão. Na sua última tentativa, na Q3, voltou a cometer o mesmo erro e ficou sem tempo registado, saindo do 10º posto.

Já na Sprint Shootout parecia que podia ‘roubar’ registo de volta mais rápida a Piastri, mas errou na entrada da última curva e deitou tudo a perder.

Queria ter tido a oportunidade de lutar pelo segundo posto com o seu companheiro de equipa no final da corrida, mas foi travado pela equipa.

George Russell – Nota 9

Não foi feliz na primeira volta da corrida do GP com o incidente com Lewis Hamilton. Também não compensou a escolha dos pneus macios na Sprint, caindo na classificação quando os pneus perderam performance, depois de passar pela liderança.

No geral, fez uma corrida de domingo fantástica, recuperando muito terreno vindo do último lugar da classificação e foi o elemento ‘mais’ na Mercedes. As palavras de Toto Wolff via rádio parecem tê-lo tranquilizado e concentrou-se em tirar o máximo partido do carro e da sua velocidade.

Charles Leclerc – Nota 8

Fez o que pôde com o carro à disposição. Uma corrida muito eficaz do piloto monegasco, que conseguiu terminar na mesma posição em que arrancou e cometer qualquer erro. Apesar de não deslumbrar, não complicou a tarefa e trouxe para casa pontos importantes para a Ferrari, que só conseguiu ter um carro em pista no domingo.

Fernando Alonso – Nota 7

Complicou a sua corrida no final com o regresso à pista depois de uma saída de pista. Foi notória a dificuldade em segurar o carro em algumas ocasiões.

Voltou a demonstrar a mesma vontade que nos habituou, tanto na Sprint, onde ainda somou um ponto, como no domingo.

Esteban Ocon – Nota 7

Terminou nos pontos depois de uma boa qualificação e de uma estratégia bem executada pela equipa. Esteve em lutas vigorosas durante as 57 voltas como tinha estado na Sprint. Aí, não correu tão bem, envolvendo-se num toque a três, juntamente com Nico Hülkenberg e Sergio Pérez.

Valtteri Bottas – Nota 7

Bons pontos somados no Catar graças a uma estratégia limpa e a uma corrida sem falhas de Valtteri Bottas. Uma boa grande recompensa para toda a equipa pelo trabalho realizado com a estratégia. Comprova ainda que as atualizações dão um pouco mais de ritmo ao C43.

Zhou Guanyu – Nota 8

Veio do fundo da grelha para um lugar pontuável, com uma boa estratégia, boa gestão dos pneus e sem erros cometidos. Zhou Guanyu foi rápido com os pneus duros e conseguiu acompanhar alguns dos seus adversários.

Não foi uma corrida fácil, com boas lutas e ultrapassagens, além de boas defesas de posição. Foi recompensado no final com a penalização de Pierre Gasly e Sergio Pérez.

Sergio Pérez – Nota 5

O ponto positivo da corrida de Sergio Pérez foi ter somado um ponto, mas acumulou mais penalizações que pontos.

Depois de não ter terminado a Sprint, fechando as contas do título do seu companheiro de equipa ainda antes desta terminar, o piloto mexicano foi muitas vezes apanhado a exceder os limites de pista. Não foi além do 10º lugar. Lance Stroll – Nota 4

Pierre Gasly – Nota 4

Alexander Albon – Nota 4

Kevin Magnussen – Nota 4

Yuki Tsunoda – Nota 4

Nico Hülkenberg – Nota 4

Liam Lawson – Nota 3

Logan Sargeant – Nota 2

Lewis Hamilton – Nota 2

Carlos Sainz – Nota 6 (pelo desempenho na qualificação e na Sprint, não tendo iniciado a corrida de domingo devido a problema técnico no Ferrari SF-23)