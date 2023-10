GP Catar F1: Mercedes em melhor posição do que a Ferrari, com Fernando Alonso no meio da luta | AutoSport

George Russell terminou a qualificação afirmando que a qualificação foi melhor do que o treino livre anterior, depois de ter alcançado o segundo lugar na grelha de partida e Lewis Hamilton o terceiro, ambos a beneficiar das voltas apagadas à dupla da McLaren.

Para a Mercedes o objetivo até final da temporada é conquistar o segundo lugar entre os construtores. A Ferrari tem o mesmo objetivo. Neste caso, os pilotos de Brackley partem em vantagem, comparativamente a Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Sainz foi eliminado na Q2 num mau segmento do espanhol, mas esteve sempre mais longe da frente do que Leclerc. O ritmo do piloto monegasco sugeria que pudesse estar mais perto de Verstappen do que realmente aconteceu, uma vez que acabou a 0.6s do pole sitter. Está em melhor posição para discutir os pontos com os Mercedes, mas tem Fernando Alonso pelo meio, que não deverá ser fácil de ultrapassar.

O piloto da Aston Martin surgiu rápido, estando sempre nos lugares do topo da tabela de tempos e parecia ter ritmo para bater os Mercedes, estando na luta com os McLaren. Por isso, o quarto lugar, atrás de Russell e Hamilton, acabam por saber a pouco. Poderá usar um dos seus pontos forte e arrancar melhor do que os dois e passar para o segundo ou terceiro posto da classificação. Isso seria o melhor para o espanhol, que deixava Mercedes e Ferrari lutarem entre si pelos pontos e podia rumar a um novo pódio, mas não será nada fácil. Russell e Hamilton não vão facilitar e Leclerc vai querer imiscuir-se nessa luta.

Foto: LAT Images