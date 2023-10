GP Catar F1: McLaren no rumo certo | AutoSport

Depois de uma sexta-feira marcada pelo bom ritmo que não trouxe resultados práticos na qualificação, única responsabilidade dos dois pilotos que excederam os limites de pista e com isso perderam boas posições nas grelhas, o dia de sábado comprovou o bom andamento dos MCL60 no Catar, que traziam já de outras provas e no final dos três dias do GP do Catar somaram mais pontos do que qualquer outra equipa. 47 pontos que os colocam perto da Aston Martin.

A vitória de Oscar Piastri na Sprint dava muito boas indicações para a corrida, apesar de, segundo os dados recolhidos na única sessão de treinos, a Ferrari e Mercedes poderem ameaçar a equipa de Woking em ritmo de corrida.

Tal não se veio a confirmar, talvez fruto da limitação de 18 voltas no máximo por cada jogo de pneus, que permitiu aos pilotos de Woking aumentar o ritmo – Lando Norris pediu isso mesmo à equipa após a primeira paragem – quando o Ferrari de Leclerc não o podia fazer, para não degradar rapidamente os pneus. A Mercedes fez questão de não ser ameaça, uma vez que restou apenas um carro após a volta de abertura e que teve de ultrapassar todo o pelotão.

A equipa conquistou o segundo pódio consecutivo com ambos os pilotos, tendo sido firme na ordem a Lando Norris no final. Russell ainda assustou, tal era o ritmo imposto pelo britânico para alcançar o quarto posto, mas a McLaren conseguiu mesmo o melhor resultado possível no atual panorama da F1, mostrando ser possível alcançar a Aston Martin no campeonato.