GP Catar F1: McLaren alcança novo recorde de pitstop mais rápido | AutoSport

A adaptação das equipas, que demonstra muito trabalho de preparação e as super afinadas máquinas coletivas que se tornam, aos pneus maiores e às trocas efetuadas com obstáculos que não existiam antes de 2022, é tão rápida quanto o que os mecânicos mostram durante os pitstops. É incrível que consigam substituir 4 rodas num curto espaço de tempos, mas é ainda mais incrível que o façam em menos de dois segundos.

A McLaren, não satisfeita pelo salto competitivo dentro de pista durante a época, bateu o recorde de paragem mais rápida para troca de pneus. Os mecânicos de Woking precisaram apenas de 1.80s para trocar os pneus do carro de Lando Norris na corrida de ontem, merecendo a equipa o apreço público de Zak Brown, que não esteve presente no Catar para correr no Autódromo do Estoril.