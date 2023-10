GP Catar F1: Max Verstappen termina treino no topo da tabela de tempos, à frente dos Ferrari | AutoSport

Max Verstappen terminou o único treino livre para preparar todo o Grande Prémio do Catar com o tempo mais rápido do pelotão, mas com realizada com pneus macios, ao contrário do registo de Fernando Alonso, que acabou por ser apenas o quarto da tabela de tempos, com pneus médios e que terminou a 0.491s do neerlandês. Entre os dois, ficaram os dois pilotos da Ferrari – com pneus macios – com vantagem para Carlos Sainz, que ficou a 0.334s de Verstappen.

O registo de Alonso é muito interessante tendo em conta que foi realizado com pneus médios, mas o piloto espanhol não fez qualquer volta com pneus macios, não se sabendo o que ‘valem’ no AMR23 no traçado muito escorregadio do Catar, causado pela muito areia que repousa no asfalto.

Seguiram-se Sergio Pérez, Yuki Tsunoda e Nico Hülkenberg, todos com pneus macios, enquanto o tempo de George Russell, que lhe valeu o oitavo posto da tabela de tempos, foi realizado com pneus médios. Os dois pilotos da McLaren – Oscar Piastri à frente de Lando Norris – fecharam os dez primeiros, com pneus duros nas suas voltas mais rápidas. Um bom treino para os dois pilotos da equipa de Woking, que podem mostrar mais quando montarem os pneus macios na qualificação.

O que aconteceu durante o treino?

Apenas uma sessão, durante o dia, enquanto as duas corridas e qualificação se realizam à noite, para preparar a sessão que ordenará a grelha de partida para a corrida de domingo, sabendo-se que a zona DRS no Circuito Internacional de Losail é agora cerca de 100 metros mais curta do que o previsto.

O asfalto é novo, mas a muita areia que se viu no meio da pista não é novidade. Foi levantada muita quando os carros completaram as suas primeiras voltas, uma vez que o vento fez das suas no Catar.

A sessão de Carlos Sainz começou com um aviso do seu engenheiro de corrida para um suposto problema no SF-23, mas terá sido um mau funcionamento de um sensor, uma vez que ainda não tinha terminado a volta de saída e o espanhol foi aconselhado a forçar o andamento.

Passaram os primeiros quinze minutos sem que os pilotos da Haas e da Williams realizassem uma volta no treino, enquanto os dois Mercedes lideravam a tabela de tempos, com vantagem para Lewis Hamilton. Pouco depois Fernando Alonso passou para a frente, mas o seu tempo foi batido por George Russell com 1:29.979s.

Não estava a ser fácil para os pilotos segurarem os monolugares dentro de pista, mas no final da primeira metade da sessão surgia já uma linha mais limpa de areia. Ainda faltavam 40 minutos de treino quando Max Verstappen bateu o tempo de Russell, mas prontamente Charles Leclerc passou para a liderança da tabela de tempos, ainda que Fernando Alonso voltou a bater todos os outros registos. O piloto espanhol, com pneus duros como aconteceu com os anteriores líderes, realizou a sua melhor volta em 1:28.624s. Ainda não eram tempos que indicavam simulações de qualificação.

Os tempos foram baixando com o regresso dos carros com pneus médios montados, mas não era por isso mais fácil o controlo por parte dos pilotos. Foram muitos os que experimentaram as escapatórias. Ainda assim, a menos de 25 minutos do final da sessão, Alonso continuava na frente da tabela de tempos, seguido dos dois pilotos da Ferrari, com vantagem para Sainz sobre Charles Leclerc.

Oscar Piastri foi um dos pilotos que melhor se adaptou à pista e mesmo com pneus duros usados durante 5 voltas passou para a frente com o registo mais rápido. O piloto australiano da McLaren realizou a sua décima quinta volta da sessão em 1:28.380s. Um pouco depois, também com pneus duros e com seis voltas realizadas por esse conjunto, ficou a 0.061s do seu companheiro de equipa.

Com pneus médios, Charles Leclerc alcançou o tempo de 1:28.104s, passando para a frente dos dois pilotos da McLaren, deixando Norris a 0.276s.

Alexander Albon foi o primeiro piloto a experimentar os pneus macios no circuito catari, mas também sentiu muitos problemas na quarta curva do traçado para segurar o FW45 dentro dos limites de pista. O piloto tailandês explicou à equipa que não sentia os pneus traseiros a acompanhar o resto do carro, perdendo aderência por causa da areia.

O companheiro de equipa de Albon também sentiu algumas dificuldades no mesmo ponto da pista, mas na segunda tentativa com pneus macios alcançou o sexto posto da tabela de tempos, numa altura em que mais pilotos experimentaram rodar com macios. Um desses pilotos foi Nico Hülkenberg, que saltou para o segundo posto da tabela de tempos, ficando a 0.067s do monegasco da Ferrari, que ainda liderava com o tempo realizado com pneus médios.

Com pneus médios novos, Fernando Alonso bateu o tempo de Leclerc com o registo de 1:27.919s, nos últimos minutos da sessão. Nessa altura, Verstappen tirou 0.491s ao tempo do piloto espanhol da Aston Martin, mas com pneus macios, passando a liderar a tabela de tempos até ao final do treino. Carlos Sainz e Charles Leclerc ainda passaram para a frente do espanhol, ambos a realizarem as últimas voltas com pneus macios, mas com uma desvantagem de 0.334s (Sainz) e 0.481s (Leclerc) para Verstappen.