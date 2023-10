GP Catar F1, Max Verstappen: “ser tricampeão é simplesmente fantástico” | AutoSport

Prometendo manter o ímpeto para o que falta da temporada, Max Verstappen diz estar extremamente feliz pela conquista do tricampeonato, feito alcançado na corrida Sprint do Catar.

“É um sentimento fantástico. Tem sido um ano incrível, muitas boas corridas e estou super orgulhoso do que fez a equipa. É tão bom fazer parte deste grupo de pessoas e ser tricampeão é simplesmente fantástico!”, disse o piloto, acrescentando que “vamos continuar a forçar e a fazer o melhor que podemos, hoje foi uma corrida interessante, foi pena tantos Safety Car, mas foi engraçado… estou muito feliz agora”.

Verstappen recuperou várias posições durante as 19 voltas da corrida, mas não conseguiu alcançar Oscar Piastri, a quem deixou elogios pelo desempenho na prova. “Foi uma grande corrida dele, não foi fácil, porque estávamos com pneus médios e no início os adversários que nos rodeavam tinham mais aderência [com pneus macios montados], mas esteve muito bem. Tentei de tudo para o apanhar”, concluiu.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool