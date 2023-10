GP Catar F1: Max Verstappen esteve num outro nível | AutoSport

Max Verstappen esteve imparável na sessão de qualificação do Grande Prémio do Catar, conquistando mais uma pole position, a 30ª da carreira.

Se os McLaren, Fernando Alonso e os Mercedes foram adversários de peso nos dois anteriores segmentos, o neerlandês fez questão de ‘matar’ com qualquer intenção que pudessem ter de lutar pela pole, registando um tempo canhão ainda na primeira volta rápida da Q3, com todos os adversários a serem incapazes de o alcançarem até ao final. Quem ficou mais perto, viu os seus tempos apagados (Lando Norris) e não será ameaça à corrida do líder do campeonato, e o próximo, George Russell, terminou a 0.4s.

Podendo fechar as contas do título mundial ainda antes, a corrida de domingo pode ser mais um ‘passeio no parque’ de Verstappen, depois de ser dominador na qualificação de hoje. Todos os adversários tiveram uma ou outra questão para resolver que dificultou o desempenho, mas o neerlandês, principalmente na Q3, esteve num outro nível, muito longe em termos de ritmo. Deu para abortar a segunda tentativa e ver da garagem o final da sessão e o quanto o separa dos restantes pilotos.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool