GP Catar F1: Max Verstappen é tricampeão do Mundo | AutoSport

Max Verstappen fechou as contas do título mundial de pilotos de Fórmula 1 e coloca o seu nome junto de Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet e Ayrton Senna como tricampeão do Mundo.

Era difícil que o título pudesse fugir ao piloto neerlandês e que não fosse conquistado no Catar, ainda para mais num Grande Prémio com formato Sprint. Isso aconteceu agora, dando ao piloto da Red Bull um novo motivo, este mais pessoal, para celebrar novamente, uma semana depois da equipa ter vencido o campeonato de construtores.

Max Verstappen tem tido uma época notável, com 13 vitórias em GP até agora, 10 das quais consecutivamente entre as provas de Miami e Itália. Mais dez pole position conquistadas e duas vitórias em quatro corridas Sprint já realizadas.

Depois de ter chegado à F1 como o mais jovem piloto de sempre, com apenas 17 anos, Max Verstappen tem levado o seu carro, os seus rivais e os livros de recordes do desporto ao limite. O neerlandês começou a dar nas vistas, quer pela sua irreverência, e pelo que já demonstrava de rapidez.

O mais jovem piloto a marcar pontos na F1 depressa se tornou no mais jovem vencedor de corridas – com 18 anos e 228 dias – com uma condução que tinha tanto de rápido, como por vezes inclemente, ‘torrando’ a paciência a muitos adversários com a sua agressividade em pista. Estreou-se pela Red Bull vindo da Toro Rosso, em Barcelona 2016 e tornou-se ainda mais num piloto roda-a-roda.

A sua atitude “sem limites” e de defesa dura, por vezes colocaram-no em maus lençóis com os seus pares, mas os erros que inicialmente prejudicaram o seu potencial deram lugar à maturidade, enquanto a bravata e a energia que fazem dele um talento de sucesso permaneceram – e as vitórias continuaram a chegar.

Culminaram com a sua primeira coroa de pilotos de F1 após o já lendário confronto na última ronda com Lewis Hamilton em 2021. E prosseguiu com uma defesa de título poderosa em 2022, vencendo um recorde de 15 corridas ao longo da temporada. E este ano, mais do mesmo, nem precisando do GP de domingo para assegurar o tricampeonato.

A generational talent with superhuman abilities 🧬



Max Verstappen is our 2023 Formula 1 World Champion! 🏆#QatarGP #F1

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool