GP Catar F1: Max Verstappen alcança a 30ª pole position da carreira | AutoSport

Max Verstappen tem quase as duas mãos no troféu mundial, podendo fechar as contas do título na corrida Sprint de amanhã, mas hoje não relaxou e conquistou de forma inequívoca a pole position para a corrida de domingo do Grande Prémio do Catar, com um tempo ‘canhão´, deixando o segundo piloto mais rápido em pista, de Lando Norris, a 0.296s. Nem precisou de terminar a segunda tentativa de volta rápida, depois de ter cometido um pequeno excesso ainda na parte inicial do traçado.

Os dois pilotos da McLaren viram as suas voltas apagadas, a de Oscar Piastri enquanto estava a ser entrevistado no final da sessão, caindo para longe dos lugares que tinham alcançado em pista. Lando Norris, que tinha o segundo melhor tempo, viu o seu registo apagado por excesso de limites de pista, algo recorrente no desempenho do piloto britânico hoje, deixando para George Russell o segundo posto da grelha de partida, enquanto Lewis Hamilton também ‘herdou’ o terceiro lugar, pelo mesmo motivo ao piloto australiano da McLaren.

Fernando Alonso também subiu posições e vai partir do quarto posto da grelha, tendo atrás de si Charles Leclerc e Piastri, enquanto os companheiros de equipa da Alpine, Pierre Gasly e Esteban Ocon vão partilhar a quarta linha.

Com o apagar do único tempo registado na Q3, Norris caiu para o décimo posto, atrás de Valtteri Bottas, que pode estar satisfeito por conseguir colocar o Alfa Romeo na discussão no segmento final.

O filme da qualificação:

Q1 – Cinco pilotos de equipas diferentes eliminados

Alexander Albon teve de suar para bater o seu companheiro de equipa e conseguir o apuramento para a Q2, eliminando Logan Sargeant no primeiro segmento, que alcançou o 16º tempo. Ficam ainda de fora do resto da sessão Lance Stroll, Liam Lawson, Kevin Magnussen e Zhou Guanyu.

Na frente, Max Verstappen, Lando Norris e Fernando Alonso foram os mais rápidos da Q1.

Depois de apenas 60 minutos de treino, os 20 pilotos enfrentaram a qualificação para a corrida de domingo, uma vez que o dia de sábado é dedicado em exclusivo à Sprint. Seria uma sessão movimentada e com algumas dúvidas sobre os pneus macios em algumas equipas.

Max Verstappen foi o segundo piloto a lançar uma volta rápida, começando com pneus macios, ao contrário dos dois Mercedes que trouxeram pneus médios usados para o início da sessão de qualificação. O piloto neerlandês registou o tempo de 1:26.884, a mais de 1.6s do tempo do seu companheiro de equipa que tinha terminado a volta à sua frente.

Quem começou muito forte foi Fernando Alonso, que passou pela liderança da tabela de tempos, depois batido por Lando Norris, que concluiu a sua tentativa em 1:26.043s. No entanto, o tempo foi apagado por exceder os limites de pista, ficando Charles Leclerc com o melhor registo a 11 minutos do final do primeiro segmento da qualificação, com 1:26.444s. O líder do campeonato melhorou o seu anterior tempo e passou para o segundo posto a 0.044s do monegasco.

Alonso continuou muito rápido e voltou ao primeiro lugar, 1:25.685s, enquanto Esteban Ocon realizou nessa altura o segundo melhor tempo, a 0.710s do seu antigo companheiro de equipa.

A menos de dez minutos para o final da Q1, Leclerc também viu o seu tempo apagado, assim como Pierre Gasly, enquanto Lando Norris teve de abortar a segunda tentativa com o mesmo jogo de pneus macios.

Quando a maioria dos pilotos parou na box para trocar de pneus, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu e Lando Norris estavam em posição de eliminação, enquanto George Russell e Lewis Hamilton ainda não tinham qualquer registo de tempos. Quando os dois pilotos da Mercedes terminaram as voltas, Russell ficou a 0.223s de Alonso no segundo posto da tabela de tempos, enquanto Hamilton passou para terceiro a 0.408s do espanhol.

Nos cinco minutos finais, Lance Stroll, Zhou Guanyu, Liam Lawson, Kevin Magnussen e Norris estavam nas últimas posições da tabela. O britânico da McLaren tinha pressa para garantir um bom registo para tentar alcançar o apuramento para a Q2.

Charles Leclerc saltou para a liderança da tabela de tempos com 1:25.452s, mas o pressionado Norris, com um novo jogo de pneus, mostrou a rapidez do MCL60 com o tempo mais rápido a menos de 3 minutos do final, com 1:25.131s. Na luta com o britânico estavam Alonso, que ficou próximo do seu tempo momentaneamente no segundo posto, e Max Verstappen que passou para a liderança, com o 1:25.007s. No entanto, existiam algumas situações de possíveis excessos dos limites de pista, entre essas estavam Norris.

Alexander Albon teve de suar para bater o seu companheiro de equipa, conseguindo-o apenas na sua última volta, passando entre os quinze pilotos que iriam disputar o segmento seguinte, ao mesmo tempo que o fez, eliminou Logan Sargeant, que foi 16º. Estavam ainda fora do resto da sessão Lance Stroll, Liam Lawson, Kevin Magnussen e Zhou Guanyu.

Q2- A eliminação de Sainz e Pérez

Carlos Sainz e Sergio Pérez foram dois dos pilotos eliminados no segundo segmento da qualificação do GP do Catar, estando ainda o piloto espanhol da Ferrari sob investigação do Colégio de Comissários Desportivos por possível condução errática durante a Q2. Também eliminados foram Yuki Tsunoda, por muito pouco foi batido por Valtteri Bottas, Alexander Albon e Nico Hülkenberg.

Oscar Piastri começou a Q2 sendo o piloto mais rápido com pneus usados, registando 1:25.745s, mas batido, primeiro por Charles Leclerc, e pouco depois, por Pierre Gasly, que tinha pneus novos macios montados no Alpine. Max Verstappen, com melhores registos no primeiro e terceiro setor, passou para a frente, com 1:24.758s, realizada a volta com pneus usados.

Enquanto Lando Norris abortava nova volta, à semelhança do que tinha acontecido na Q1, George Russell e Lewis Hamilton assumiram os dois postos atrás de Verstappen, com o mais novo dos britânicos da Mercedes a 0.206s do neerlandês. Terminadas as primeiras voltas rápidas, estava Carlos Sainz a entrar para a pista para realizar nova tentativa. Nos lugares de eliminação estavam Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Sainz, Valtteri Bottas e Lando Norris, que estava novamente pressionado.

As atenções centraram-se nos piloto que tentavam sair dos últimos lugares, com os dois pilotos da McLaren muito rápidos nessa altura. Lando Norris foi 0.039s mais rápido do que Oscar Piastri, passando para o primeiro lugar da tabela de tempos com 1:24.685s.

Max Verstappen melhorou o seu tempo e voltou para a frente, com 1:24.483s, enquanto Carlos Sainz era nessa altura o piloto mais pressionado, uma vez que o tempo que tinha feito apenas o fez saltar para nono, mas baixou para as posições de eliminação. O mesmo aconteceu a Sergio Pérez, que viu um tempo apagado por excesso dos limites de pista. Dois ‘pesos pesados’ eliminados na Q2.

Enquanto isso, Lewis Hamilton passou para a liderança com o tempo mais rápido, em 1:24.381s.

Juntamente com Sainz e Pérez, foram eliminados Yuki Tsunoda, por apenas 0.004s, Alexander Albon e Nico Hülkenberg.

Q3 – Limites de pista ‘tramaram’ McLaren e Verstappen ‘voou’

Lando Norris passou para a frente da tabela de tempos no final da sua primeira volta (1:24.088s), mas tal como aconteceu nos outros dois segmentos anteriores, a volta não foi completamente limpa. O britânico perdeu esse registo por ter excedido os limites de pista.

Sem Norris na frente, e com um tempo extraordinário, Max Verstappen completou a volta em 1:23.778s, deixando Lewis Hamilton, que saltou para o segundo posto da tabela de tempos, a 0.527s. A diferença explicava quão bom foi o tempo alcançado pelo neerlandês.

George Russell surgiu no terceiro posto, Oscar Piastri no quarto e Charles Leclerc apenas no quinto lugar. Seguiam-se Esteban Ocon, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Valtteri Bottas e Lando Norris, sem tempo registado, na tabela após o final das primeiras tentativas.

Russell imitou a manobra de Verstappen em Singapura, ficando parado à espera na via de saídas das boxes com adversários atrás, para ter espaço para os pilotos à sua frente.

Sem Verstappen em pista, Lando Norris passou para o segundo lugar com 1:24.074s, com uma desvantagem de 0.296s para aquele que era o polesitter provisório. O seu companheiro de equipa conseguiu realizar uma volta mais rápida do que Lewis Hamilton, terminando no quarto posto da tabela de tempos, atrás de George Russell, mas como sabemos agora, os dois perderam esses tempos registados e haveriam de perder posições na grelha, naquele que pode ser considerado um mau resultado para dois pilotos que mostraram estar rápidos.