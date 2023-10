GP Catar F1: Limites de pista ‘tramaram’ Lando Norris e Oscar Piastri | AutoSport

Foram dos pilotos mais rápidos em Losail durante a qualificação, mas ao mesmo tempo, e especialmente Lando Norris, mostraram algumas fragilidades para controlar o monolugar da McLaren, que no final fez a diferença, ficando os dois pilotos mais longe de um possível segundo consecutivo duplo pódio.

Norris teve problemas em todos os segmentos e foi para cada uma das suas últimas voltas rápidas na Q1 e Q2 pressionado para prosseguir na sessão. Fosse por excesso de limites de pista ou por um qualquer exagero que o obrigou a trocar de pneus e esperar pela altura de maior confusão para alcançar os lugares perto do topo da tabela de tempos. Estava rápido, mas faltava alguma tranquilidade. Perdeu o segundo posto da grelha de partida e passa a sair de décimo, um lugar que não demonstra o que foi capaz em pista. Oscar Piastri passou por menos momentos de pressão como aconteceu ao seu companheiro de equipa, mas ainda assim não terminou satisfeito com o seu desempenho. O carro permitia mais do que o quarto tempo com que terminou – passando a terceiro com a volta apagada de Norris, para depois baixar para o sexto posto – e poderia ter alcançado George Russell, mas não foi capaz.

Como Norris, Oscar Piastri mostrou estar muito rápido em ritmo de qualificação e os dois até podem alcançar um bom resultado no Sprint Shootout e na corrida de 100km, mas no domingo vão ter de mostrar mais, ainda por cima tendo Fernando Alonso à frente e os dois pilotos da Alpine instalados entre ambos.