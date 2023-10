GP Catar F1, Lando Norris: “foi uma corrida difícil” | AutoSport

Depois de felicitar o seu companheiro de equipa pela vitória na Sprint e Max Verstappen pela conquista do terceiro título consecutivo, Lando Norris explicou que “foi uma corrida difícil” para si.

“Foi um mau arranque, foi mais complicado do que esperava, mas depois foi uma corrida engraçada, com muitas ultrapassagens, a última ao George”, disse o britânico, acrescentando que “foi duro, mas com mais um duplo pódio para a equipa, por isso um dia bom”.

“Sabíamos desde o início que os adversários com pneus macios teriam vantagem nas primeiras voltas, e até tiveram sorte com os Safety Car, porque facilmente os médios eram uma melhor escolha”, explicou Norris. “Um final melhor do que o início”.