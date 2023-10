GP Catar F1: Lance Stroll e Liam Lawson eliminados na Q1 | AutoSport

Alexander Albon teve de suar para bater o seu companheiro de equipa e conseguir o apuramento para a Q2, eliminando Logan Sargeant no primeiro segmento, que alcançou o 16º tempo. Ficam ainda de fora do resto da sessão Lance Stroll, Liam Lawson, Kevin Magnussen e Zhou Guanyu.

Na frente, Max Verstappen, Lando Norris e Fernando Alonso foram os mais rápidos da Q1.

Depois de apenas 60 minutos de treino, os 20 pilotos enfrentaram a qualificação para a corrida de domingo, uma vez que o dia de sábado é dedicado em exclusivo à Sprint. Seria uma sessão movimentada e com algumas dúvidas sobre os pneus macios em algumas equipas.

Max Verstappen foi o segundo piloto a lançar uma volta rápida, começando com pneus macios, ao contrário dos dois Mercedes que trouxeram pneus médios usados para o início da sessão de qualificação. O piloto neerlandês registou o tempo de 1:26.884, a mais de 1.6s do tempo do seu companheiro de equipa que tinha terminado a volta à sua frente.

Quem começou muito forte foi Fernando Alonso, que passou pela liderança da tabela de tempos, depois batido por Lando Norris, que concluiu a sua tentativa em 1:26.043s. No entanto, o tempo foi apagado por exceder os limites de pista, ficando Charles Leclerc com o melhor registo a 11 minutos do final do primeiro segmento da qualificação, com 1:26.444s. O líder do campeonato melhorou o seu anterior tempo e passou para o segundo posto a 0.044s do monegasco.

Alonso continuou muito rápido e voltou ao primeiro lugar, 1:25.685s, enquanto Esteban Ocon realizou nessa altura o segundo melhor tempo, a 0.710s do seu antigo companheiro de equipa.

A menos de dez minutos para o final da Q1, Leclerc também viu o seu tempo apagado, assim como Pierre Gasly, enquanto Lando Norris teve de abortar a segunda tentativa com o mesmo jogo de pneus macios.

Quando a maioria dos pilotos parou na box para trocar de pneus, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu e Lando Norris estavam em posição de eliminação, enquanto George Russell e Lewis Hamilton ainda não tinham qualquer registo de tempos. Quando os dois pilotos da Mercedes terminaram as voltas, Russell ficou a 0.223s de Alonso no segundo posto da tabela de tempos, enquanto Hamilton passou para terceiro a 0.408s do espanhol.



Nos cinco minutos finais, Lance Stroll, Zhou Guanyu, Liam Lawson, Kevin Magnussen e Norris estavam nas últimas posições da tabela. O britânico da McLaren tinha pressa para garantir um bom registo para tentar alcançar o apuramento para a Q2.

Charles Leclerc saltou para a liderança da tabela de tempos com 1:25.452s, mas o pressionado Norris, com um novo jogo de pneus, mostrou a rapidez do MCL60 com o tempo mais rápido a menos de 3 minutos do final, com 1:25.131s. Na luta com o britânico estavam Alonso, que ficou próximo do seu tempo momentaneamente no segundo posto, e Max Verstappen que passou para a liderança, com o 1:25.007s. No entanto, existiam algumas situações de possíveis excessos dos limites de pista, entre essas estavam Norris.

