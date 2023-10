GP Catar F1: FIA pode obrigar a três paragens mínimas depois de revelado problema com os pneus | AutoSport

A FIA anunciou hoje a possibilidade da obrigatoriedade de, pelo menos, três paragens para trocas de pneus na corrida de domingo do Grande Prémio do Catar, depois de ter sido descoberto um problema nos pneus da Pirelli na análise pós-treino livre de sexta-feira e no caso de se verificar o mesmo na corrida Sprint.

Em comunicado enviado a FIA fez saber que “após a análise normal dos pneus utilizados durante o Treino Livre 1” e utilizados “aproximadamente durante 20 voltas” foi detetada pela Pirelli “uma separação na parede lateral entre o composto de cobertura e os cordões da carcaça” em muitos dos exemplares verificados. Assim, “na opinião da FIA e da Pirelli, um número significativo de voltas adicionais com estes pneus poderia resultar em danos circunferenciais nos pneus, com a subsequente perda de ar, e os pneus analisados com números de voltas mais baixos mostraram uma extensão muito menor do problema”, garante a entidade federativa, que aponta para “interferência de alta frequência entre a parede lateral do pneu e os corretores em ‘pirâmide’ de 50 mm utilizados extensivamente neste circuito” como a causa mais provável para isso ter acontecido, “agravado pela propensão para passar por cima desses corretores”.

Em resposta a este problema, a FIA decidiu tomar algumas medidas “por razões de segurança”. Logo, os limites da pista nas curvas 12-13 serão revistos e haverá uma sessão com duração de 10 minutos, após a revisão dos limites da pista, para permitir que os pilotos se adaptem às alterações, levando a que o início do Sprint Shootout se inicie 20 minutos mais tarde do que o previsto.

Depois da corrida Sprint, com 19 voltas, a FIA vai decidir se é necessário tomar outras medidas antes do Grande Prémio. “No caso do problema continuar a ser evidente, iremos emitir a seguinte diretiva para o Grande Prémio de domingo, por motivos de segurança: o parâmetro de vida útil dos pneus não deve exceder 20 para os pneus novos utilizados na corrida. Este número aumentará para 22 para quaisquer pneus usados utilizados na corrida, para ter em conta as voltas de entrada e saída na qualificação”, sublinha a FIA, acrescentando que “todos os pilotos serão obrigados a efetuar pelo menos três paragens para mudança de pneus durante a corrida”.

Este é para já uma solução de último recurso, caso o problema se continue a verificar na Sprint.