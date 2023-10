GP Catar F1: FIA investiga Lance Stroll por causa da confusão na box | AutoSport

A FIA estará a investigar Lance Stroll devido à confusão que existiu na sua garagem após a eliminação do piloto canadiano no primeiro segmento da qualificação do GP do Catar.

Stroll foi eliminado na Q1 e depois de regressar à sua boxe é acompanhado por um elemento da equipa e foi apanhado nas imagens a empurrá-lo. O 17º tempo alcançado na sessão deixou-o extremamente frustrado e a entrevista que deu às câmaras da FOM de seguida foi muito curta.

Supostamente o treinador pessoal Henry Howe tentava dirigir o piloto para a área de Parque Fechado para ser pesado pela FIA, quando Stroll o empurrou. O episódio foi muito comentado nas redes sociais, estando agora a FIA a discutir com Stroll os incidentes que podem ter violado as suas regras e políticas.

Recordando o caso do empurrão de Max Verstappen a Esteban Ocon no Brasil, o piloto neerlandês cumpriu dois dias de serviço público, o primeiro dos quais como observador dos comissários de pista da corrida de Fórmula E em Marraquexe, tendo a FIA uma “abordagem educativa e informativa” nesse caso. Pode acontecer o mesmo a Stroll.