GP Catar F1: FIA impõe o máximo de 18 voltas para cada jogo de pneus | AutoSport

A FIA decidiu pela imposição do máximo de 18 voltas para cada um dos jogos de pneus Pirelli para a corrida de hoje do GP do Catar, o que na prática leva a pelo menos três paragens por piloto.

A entidade federativa trocou as voltas ao texto do comunicado de ontem, onde colocavam como possibilidade a obrigatoriedade da realização mínima de 3 paragens nas boxes, para tomar uma decisão que tem o mesmo efeito prático.

As equipas estão proibidas de fazer mais de 18 voltas num único turno de condução, caso contrário o piloto verá a bandeira preta e será desqualificado.