GP Catar F1: Dois períodos de Safety Car em 4 voltas | AutoSport

Dois períodos de Safety Car marcam o início da corrida Sprint do Catar. A primeira situação ocorreu devido a saída de pista de Liam Lawson, que ficou com o AlphaTauri AT04 preso na gravilha antes da curva 2, enquanto Logan Sargeant protagonizou o segundo incidente.

George Russell ultrapassou Oscar Piastri pela liderança do pelotão ainda antes da segunda situação de Sargeant, estando agora na frente.