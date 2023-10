GP Catar F1: Dia positivo para a Alpine | AutoSport

A Alpine regressou ao top 10 com ambos os carros, com Pierre Gasly a qualificar-se em sétimo e Esteban Ocon em oitavo para o Grande Prémio do Catar.

Depois de terminarem o treino livre de hoje com Ocon em décimo quinto e Gasly em décimo sexto, sob condições desafiantes de vento e areia, ambos os pilotos procuraram encontrar melhorias antes da qualificação à noite.

Na Q3, a segunda volta de Gasly com os novos pneus macios foi suficiente para obter a sétima posição da grelha, e Ocon a apenas 0,210s atrás, em oitavo.

Foi uma sexta-feira positiva para a equipa francesa que se concentra em somar mais pontos no sábado e conseguir terminar nos pontos no domingo. Para esse objetivo, metade está feito, mas falta saber como será o ritmo do A523 em corrida, com mais carga de combustível.

Estando numa espécie de ‘terra de ninguém’ no campeonato, longe da McLaren e afastada da Williams, a Alpine tenta terminar da melhor forma possível esta temporada, que voltou a ser atribulada com trocas de elementos na gestão direta da equipa. Depois do ‘puxar de orelhas’ de Luca de Meo, esta foi uma qualificação bem positiva e que permite melhorar o ambiente na estrutura.