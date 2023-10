GP Catar F1, Destaque: Oscar Piastri | AutoSport

Valeu a pena a mãe de Oscar Piastri ter cancelado a aula de Pilates para ver a corrida Sprint do Catar. O seu filho saiu da pole position para vencer a prova de sábado em Losail, tendo recuperado a liderança depois de a ter perdido durante algumas voltas para George Russell.

Oscar Piastri tem comprovado esta temporada porque a Alpine lutou tanto para o manter na estrutura e a McLaren porque quis apostar num ‘rookie’ ao lado de Lando Norris. Ainda não venceu um Grande Prémio, assim como Norris, mas conta já com um triunfo em Sprint e pode-se afirmar que está, pelo menos neste momento, ao mesmo nível do seu companheiro de equipa. É uma dupla de muito potencial e que a McLaren quis resguardar de possíveis ataques dos adversários com contratos de longa duração.

A F1 fica bem entregue a pilotos jovens como Oscar Piastri. Venham mais e permitam ter tempo de habituação.