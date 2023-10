GP Catar F1, Christian Horner: O que Max Verstappen fez “este ano foi fenomenal” | AutoSport

Classificando a atual temporada da Red Bull como a “mais dominante” de todas em que triunfou, Christian Horner eleva Max Verstappen a um patamar elevado entre os pilotos de Fórmula 1.

Depois de celebrar o título coletivo de construtores, a equipa de Milton Keynes tem marcada festa rija após a corrida do Catar com a conquista do tricampeonato por parte de Max Verstappen ainda na Sprint.

“Tem sido, de longe, a época mais dominante, por isso não é nenhuma surpresa, mas ver o Max juntar-se a alguns dos grandes nomes de que falei anteriormente, [Jack] Brabham, [Ayrton] Senna, [Niki] Lauda, Sir Jackie Stewart. Está agora a esse nível”, disse Horner à Sky. “A forma como pilotou este ano foi simplesmente fora do normal. […] Tudo o que fez este ano foi fenomenal”.

Horner diz considerar Max Verstappen “o piloto mais competitivo que já conheci. A determinação com que conduz, a paixão, o coração, o empenho e, claro, as capacidades que tem. Está lá em cima com os melhores, alguns dos melhores que este desporto já viu, e acho que esta temporada superou tudo o que já vimos”.

O responsável da Red Bull salientou ainda a importância do trabalho desenvolvido por todos os departamentos da sua equipa para as duas conquistas da temporada.