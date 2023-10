GP Catar F1, Christian Horner: Diferença de Pérez para Verstappen “é difícil de explicar” | AutoSport

Sergio Pérez foi eliminado ainda no segundo segmento da sessão de qualificação do Grande Prémio do Catar, com uma diferença muito grande para o seu companheiro de equipa, que ao contrário, foi novamente dominador e conquistou nova pole position.

O piloto mexicano admitiu que sentiu necessidade de contratar um ‘mental coach’ para o ajudar a lidar melhor com a pressão de correr na mesma equipa de Max Verstappen, mas o fraco desempenho coletivo da equipa em Singapura e a desistência no Japão depois de um mau início de corrida, colocam-no numa posição frágil.

“Ainda estaríamos a liderar o Campeonato do Mundo sem o ‘Checo’ [Sergio Pérez], mas obviamente o delta entre os dois é difícil de explicar neste momento,” disse Horner em declarações à Sky. “É uma pena, o Checo chegou [tinha um tempo registado que daria a passagem] à Q3 e depois perdeu o seu tempo, tal como aconteceu com o Lando [Norris] e o Oscar [Piastri], por isso é muito difícil. Mais uma vez o Max a fazer o trabalho, mas foi difícil para o Checo”.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA