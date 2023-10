GP Catar F1: Charles Leclerc e Lance Stroll penalizados e perdem posições | AutoSport

Lance Stroll e Charles Leclerc foram penalizados após a corrida Sprint por excesso dos limites de pista, uma tema bastante recorrente no circuito de Losail, palco do Grande Prémio do Catar, que levou até à alteração da linha limitadora da pista numa zona do traçado, depois da Pirelli descobrir um problema nos pneus causados pelos corretores.

Apesar da sessão extra de 10 minutos de duração antes da qualificação para a Sprint, Lance Stroll e Charles Leclerc foram apanhados quatro vezes pela direção de prova, que enviou as situações para análise do Colégio de Comissários Desportivos, recebendo ambos uma penalização de 5 segundos adicionados ao seu tempo final.

Assim, Stroll passou para a última posição da classificação, 15º devido aos abandonos que se registaram na corrida, enquanto Leclerc perdeu o sétimo posto e os pontos atribuídos, para terminar após a penalização na 13ª posição.