GP Catar F1: Carlos Sainz e Sergio Pérez com muito para recuperar | AutoSport

O fim de semana de Sergio Pérez está a ser, mais uma vez, muito complicado e o piloto mexicano quererá realizar uma boa corrida para reabilitar o seu desempenho na prova do Catar, enquanto Carlos Sainz quererá alcançar os pontos para ajudar a Ferrari a não deixar escapar a Mercedes na luta pelo segundo lugar, mas ambos arrancar para a corrida de mais logo fora dos dez primeiros e têm pela frente uma tarefa difícil.

Pérez não começou bem o fim de semana em Losail e terminou a corrida Sprint na gravilha, resultado de um toque considerado incidente de corrida pelos comissários desportivos. O piloto deverá querer limpar a face dos anteriores maus desempenhos, como aconteceu no Japão, e tem mais uma oportunidade para o fazer, podendo até terminar a corrida com uma boa recuperação que possa fazer esquecer o que aconteceu sexta-feira e sábado. Está visto que carro para isso tem, mas precisa de uma corrida limpa ao mesmo tempo que terá de forçar o andamento para alcançar o melhor resultado possível.

Sainz foi o único piloto a vencer uma corrida este ano que não compete na Red Bull e deu à Ferrari um novo fôlego para discutir o vice-campeonato com a Mercedes. Mas na qualificação do Catar não teve o seu melhor desempenho e foi eliminado na Q2. Com Leclerc no quinto posto da grelha tentando manter-se colado aos dois pilotos da Mercedes, Sainz tem que terminar nos 10 primeiros, permitindo à equipa italiana somar pontos com os dois pilotos.