GP Catar F1, Alonso e luta com a McLaren: “é bom que estejam demasiado confiantes” | AutoSport

A Aston Martin e a McLaren estão também em luta pelo quarto posto do mundial e a par do que se passa entre Mercedes e Ferrari, ainda assume algum interesse para o que resta do campeonato.

A Aston Martin foi a equipa que mais se destacou atrás da Red Bull no início do ano, com Fernando Alonso a acumular pódios, depois do excelente trabalho efetuado em Silverstone durante o inverno. Com o evoluir da temporada, e a introdução do desenvolvimento no MCL60, a McLaren, que tinha somado apenas 17 pontos nas primeiras oito corridas, conquistou 155 desde o GP da Ásutria.

No Japão a equipa de Andrea Stella alcançou um duplo pódio, com Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro, ajudando a reduzir a diferença para a Aston Martin na classificação dos construtores em 49 pontos.

Fernando Alonso considera que o ímpeto da equipa de Woking pode ser travado. “É óbvio que têm o ímpeto, sem dúvida. E têm sido bastante rápidos. Mas todos os fins de semana temos altos e baixos. Estiveram muito fortes antes da pausa de agosto na Áustria e em Silverstone. Penso que estiveram perto de subir ao pódio em Silverstone. E depois, em Zandvoort, nós estivemos no pódio e eles tiveram algumas dificuldades”.

O piloto espanhol explicou ainda que “é bom que estejam demasiado confiantes, vamos ver se os conseguimos bater até Abu Dhabi”.