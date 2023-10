GP Catar F1, a Desilusão: Pierre Gasly | AutoSport

A escolha para o protagonista que mais desiludiu no GP do Catar podia ter recaído em Lewis Hamilton ou Sergio Pérez, por exemplo. No entanto, Pierre Gasly foi um dos pilotos que mais perdeu, acabando por não somar pontos numa corrida em que começou até no sétimo posto da grelha.

Enquanto Esteban Ocon fez um bom arranque, subindo do oitavo para o quinto lugar, com Gasly manteve o sétimo. Mais tarde, ambos os pilotos entraram num ritmo que tinha como objetivo a soma de pontos a dobrar para a Alpine, com diferentes estratégias de paragem nas boxes.

Ocon ficou em sétimo, com uma corrida confortável até à linha de meta, enquanto Gasly foi alvo de três penalizações por infrações aos limites da pista, numa altura em que lutava pelos dez primeiros. No final, terminou em décimo segundo lugar.

O francês terminou a corrida frustrado e desapontado consigo próprio, afirmando que arriscou demasiado para compensar um pequeno problema de gestão de energia do carro, sendo penalizado por isso. Era um bom fim de semana para a Alpine somar mais pontos do que conseguiu, acabando a Alfa Romeo com os mesmo número de pontos conquistados do que os franceses.