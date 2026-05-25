GP Canadá: Resultados e classificações

Após a quinta jornada do Campeonato do Mundo de F1, Kimi Antonelli carimbou a quarta vitória consecutiva e leva uma vantagem pontual já significativa, à imagem da Mercedes que é a referência e tem já uma almofada pontual bem confortável.

Classificação nos Campeonatos

Kimi Antonelli (131 pontos) segue com 43 pontos de vantagem para George Russell, com Charles Leclerc a 56 e Lewis Hamilton a 59. No campeonato dos construtores, a Mercedes lidera com 219 pontos, seguida da Ferrari (-72 pontos) e da McLaren (-113 pontos).

Foto: Philippe Nanchino /MPSA