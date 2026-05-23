GP Canadá F1,George Russell: “Foi uma boa batalha com o Kimi”
George Russell venceu a corrida sprint do Canadá e somou mais oito pontos, numa tarde em que o piloto da Mercedes liderou a corrida de ponta a ponta, apesar da pressão do companheiro de equipa Kimi Antonelli, que resultou num incidente que vai certamente ser analisado ao pormenor.
Russell partiu da pole e manteve a liderança desde a primeira curva até à bandeira de xadrez. O britânico aguentou duas tentativas de ultrapassagem de Antonelli nas primeiras voltas, resistiu à pressão de Norris no meio da corrida e geriu bem o ritmo até ao fim, cruzando a linha com margem suficiente para uma vitória tranquila.
O triunfo em Montreal representa também um regresso às vitórias após um período mais difícil, com Russell a deixar claro que não estava preocupado com a fase menos conseguida.
“Foi uma boa corrida, muito difícil de ganhar espaço aqui. Pareceu bastante fácil seguir e a aspiração era bastante poderosa com o modo de ultrapassagem. Foi uma boa batalha com o Kimi. Fico contente por estarmos os dois aqui depois da corrida.”
“Nunca fiquei realmente preocupado [quando questionado sobre a sua forma recente]. Sabia que o Miami era uma pista um pouco problemática para mim e houve esta grande pausa no calendário. Muita gente teve muito a dizer, mas, no fundo, queria voltar a correr e parece que a época vai realmente começar agora, com seis corridas em oito semanas.”
Foto: Philippe Nanchino / MPSA
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