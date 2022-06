GP Canadá F1, Zhou Guanyu: Resultado “é um estímulo para as próximas corridas” | AutoSport

Os dois carros da Alfa Romeo terminaram dentro dos pontos pela primeira vez este ano desde o GP do Bahrein. Depois do abandono na semana passada, quando estava a realizar uma boa corrida, Zhou Guanyu ficou mais satisfeito por ter terminado no oitavo posto (depois da penalização aplicada a Fernando Alonso após a corrida), afirmando ser um impulso para as próximas corridas da temporada.

“Estava frustrado antes deste fim de semana e chegamos a uma nova pista sem saber o que espera. Estou feliz pelo desempenho e pelo resultado da equipa. Conseguimos terminar com ambos os carros nos pontos pela primeira vez depois do Bahrein. É um estímulo para as próximas corridas”, disse o piloto da Alfa Romeo depois da corrida.

Zhou arriscou ainda uma boa manobra de ultrapassagem a Sebastian Vettel durante a corrida, que o piloto chinês disse ter sido intensa. “Adora ultrapassar e tentar manobras arriscadas, mas penso que foi uma manobra muito boa depois do Safety Car e foi um pouco intenso, porque do lado de fora não havia muita tração, mas não podia deixar de a fazer”.

Sendo o único piloto estreante na Fórmula 1 em 2022, Zhou garantiu que está agora mais à vontade dentro do “Grande Circo”. “Depois de Imola tem estado mais à vontade e desfrutado das corridas e no paddock estou mais familiarizado com todas as caras. Todos os fins de semana são agora momentos especiais e em Montreal consegui ver muitas bandeiras chinesas nas bancadas e fiquei feliz por ter terminado nos pontos com tanto apoio demonstrado”, concluiu o piloto.