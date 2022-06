GP Canadá F1: Zhou Guanyu concentra-se nos aspetos positivos de Baku | AutoSport

Os desempenhos de Zhou Guanyu durante sessão de qualificação e corrida, até à frustração pelo abandono quando seguia numa boa posição, são o ponto de partida para a estreia em Montreal, garantiu o piloto chinês. Depois de ter falhado uma boa oportunidade de voltar a pontuar, Zhou explicou na antevisão do GP do Canadá, que vai basear o seu trabalho naquilo que fez de bem, esperando que a equipa tenha resolvido a questão de fiabilidade no Alfa Romeo C42.

“O benefício das corridas consecutivas é a oportunidade de entrar em pista imediatamente após um evento dececionante e esta é a abordagem que tenho para este fim de semana”, disse o piloto chinês da Alfa Romeo. “Estou a concentrar-me nos aspetos positivos de Baku: o meu desempenho na Q1 e a forma como estava a ser a minha corrida até ao abandono são os pontos de partida para o Canadá e é nisto que me vou basear. A equipa trabalhou arduamente para compreender a questão que tínhamos e viemos a Montreal para obter o resultado que nos fugiu na semana passada”.

Zhou é um dos estreantes da Fórmula 1 no traçado canadiano, mas diz que pelo que conhece, o Circuito Gilles Villeneuve é um dos maiores locais da competição. “Nunca corri aqui, por isso não conheço esta pista, mas é um dos grandes locais da Fórmula 1 e já a vi muitas vezes na televisão: é um circuito onde as corridas podem ser verdadeiros clássicos e mal posso esperar para estar no carro na sexta-feira”.