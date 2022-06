GP Canadá F1: Yuki Tsunoda penalizado enquanto Leclerc “escapa” | AutoSport

Yuki Tsunoda foi penalizado por troca de componentes da unidade motriz, sabendo de antemão que vai arrancar do fundo da grelha de partida para a corrida do GP do Canadá.

A Ferrari também alterou vários componentes da unidade motriz do carro de Charles Leclerc, mas para já ainda não penalização para o monegasco, porque o turbo não foi substituído.

A AlphaTauri trocou no carro de Tsunoda o motor de combustão interna, o turbocompressor, o MGU-K e MGU-H (as quartas unidades de cada um desses componentes, o máximo permitido), a centralina, o armazenamento de energia e utilizou o quinto escape da época. Excedeu assim o limite máximo, o que significa largar atrás na grelha para a corrida de domingo.

Leclerc utiliza um novo motor de combustão interna, MGU-H, MGU-K e centralina, mas dentro do limite máximo permitido e, por conseguinte, não sofre qualquer penalização em Montreal.