GP Canadá F1, volta 60: Max Verstappen segura liderança após saída do Safety Car | AutoSport

Max Verstappen segurou a liderança da corrida após o primeiro período de Safety Car. O líder da corrida não tem DRS, mas Carlos Sainz mantém-se dentro de 1s de diferença para poder acionar o DRS e tentar roubar o primeiro lugar. Seguem-se os dois Mercedes, Hamilton à frente de Russell, Charles Leclerc, Esteban Ocon e Fernando Alonso.

Charles Leclerc parou na volta 43, mas a paragem foi muito lenta e regressou à pista atrás do mini-pelotão liderado por Lance Stroll e era composto por Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo.

Uma volta depois, Max Verstappen parou novamente e saiu atrás do Mercedes de Lewis Hamilton, que ultrapassou ainda antes dessa volta. Sainz herdou de novo a liderança, mantendo mais de 9 segundos de vantagem sobre Verstappen.

Leclerc conseguiu na volta 45, ultrapassar Ricciardo e pouco depois Tsunoda, assumindo o décimo posto.

Hamilton e George Russell voltaram a parar, mantendo-se no terceiro e quarto lugar, respetivamente. Enquanto isso, Lance Stroll mantinha o mesmo conjunto de pneus do início da corrida.

Yuki Tsunoda teve um acidente na curva 2 depois de sair do pitlane na volta 49, obrigando à entrada do Safety Car em pista. Carlos Sainz entrou na box para trocar de pneus, ficando atrás de Max Verstappen mas com um conjunto com menos seis voltas do que o adversário.

Após a saída do Safety Car, Verstappen arrancou melhor do que Sainz e manteve a liderança sem qualquer problema. Seguiam-se Hamilton, Russell, Ocon, Alonso, Leclerc, Bottas, Vettel (que não parou na box durante o SC) e Ricciardo.