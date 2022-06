GP Canadá F1, volta 40: Max Verstappen 7s. à frente de Carlos Sainz | AutoSport

Max Verstappen recuperou a liderança do pelotão após a paragem de Carlos Sainz mas com pneus com mais voltas do que o adversário da Ferrari. Separados por cerca de 7 segundos, o duo da frente lidera os dois Mercedes, com Lewis Hamilton à frente de George Russell. Esteban Ocon mantém Charles Leclerc atrás de si, que ainda não parou, seguido de Fernando Alonso, Valtteri Bottas e Lance Stroll. Zhou Guanyu fecha o top 10.

Novo problema para um piloto durante o GP do Canadá, desta vez Mick Schumacher. O Haas desligou-se completamente e ficou parado no mesmo sítio onde tinha também ficado Sergio Pérez.

Com novo período de VSC, Sainz aproveitou e parou, regressando à pista em terceiro, com Lewis Hamilton logo atrás do Ferrari.

Fernando Alonso que ainda não tinha parado, foi ultrapassado por Carlos Sainz e Hamilton, enquanto Charles Leclerc subiu ao sétimo posto por troca com Valtteri Bottas.

A Alpine chamou Fernando Alonso à box na volta 29, regressando à pista em sétimo, atrás de Esteban Ocon e Charles Leclerc. Na frente, a diferença entre Verstappen e Sainz era de mais de 8 segundos.

Com uma diferença tão grande na “idade” de pneus, Verstappen terá possivelmente de parar novamente e Carlos Sainz tem de estender os pneus duros até ao final da corrida, se quiser vencer.

Lance Stroll, que ainda não tinha parado à volta 35, mantinha um mini-pelotão atrás de si, com Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo atrás do canadiano da Aston Martin.