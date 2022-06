GP Canadá F1, volta 20: Sainz lidera mas ainda tem de parar | AutoSport

Carlos Sainz lidera o pelotão no GP do Canadá ainda não tendo parado. Max Verstappen aproveitou o período de Virtual Safety Car causado pelo abandono do seu companheiro de equipa para trocar os pneus médios pelo composto duro e segue a mais de 4 segundos do líder.

Fernando Alonso mantém o terceiro posto, mas também ainda tem de parar.

15 pilotos – incluindo os 10 primeiros – começaram a corrida com pneus médios. Cinco pilotos montaram composto duro, incluindo Sergio Pérez e Charles Leclerc, que arrancaram em 13º e 19º, respetivamente.

Max Verstappen arrancou melhor do que todos os outros pilotos, enquanto Fernando Alonso teve de defender a sua posição da boa partida de Lewis Hamilton e do ataque de Carlos Sainz. Alonso conseguiu manter a posição no final das duas primeiras curvas. Na saída do primeiro complexo de curvas, Kevin Magnussen colocou-se ao lado de Hamilton, mas teve de levantar o pé ao chegar à curva 3 e danificou a asa dianteira.

Valtteri Bottas não conseguiu travar nas devidas condições no final da primeira volta, tendo que seguir pela escapatória na última chicane e perdeu várias posições.

Na volta 3, Sainz conseguiu ultrapassar Alonso e passou para segundo, com uma diferença superior a dois segundos para o líder. Quem ganhou algumas posições nas voltas iniciais foi George Russell, que na volta 5 assumiu o quinto posto, ficando atrás do seu companheiro de equipa que não conseguia ultrapassar Alonso.

Sebastian Vettel e Yuki Tsunoda foram os primeiros pilotos a trocarem de pneus, substituindo o composto médio pelo duro.

Sergio Pérez teve um problema com o seu Red Bull RB18 e teve de parar o carro na escapatória da curva 8 e 9 e desistir na volta 9. A direção de corrida decidiu colocar a corrida sob Virtual Safety Car, o que levou alguns pilotos a parar já. Max Verstappen parou, mas Carlos Sainz que não o fez, passou a liderar a corrida.

Sainz passou a liderar a corrida, seguido de Alonso e Verstappen no terceiro posto. Russell ficou no quarto lugar, com Ocon à frente de Hamilton. O britânico da Mercedes conseguiu ultrapassar o piloto francês da Alpine com alguma facilidade, já com pneus duros montados no W13.

Na volta 16, Verstappen conseguiu ultrapassar Alonso e ficou a 5.4s de Sainz. Por esta altura, Charles Leclerc era o 12º classificado, mas ficou algumas voltas atrás de Alexander Albon e Valtteri Bottas.

No final da volta 17, Bottas conseguiu ultrapassar Albon, seguindo-se Leclerc.