GP Canadá F1: Verstappen lidera pelotão compacto a meio da corrida | AutoSport

Max Verstappen é líder da corrida do Grande Prémio do Canadá com mais de 5 segundos de vantagem sobre Fernando Alonso, que conseguiu ultrapassar Lewis Hamilton na volta 22 depois de ter perdido o segundo lugar logo na partida.

Depois do top 3 seguem os dois pilotos da Ferrari, pertencendo ao grupo de 5 pilotos que não pararam durante o período de Safety Car causado pelo acidente de George Russell na volta 12.

Até agora, apenas há registo de uma desistência, a de Logan Sargeant, uma vez que Russell conseguiu regressar à pista depois da paragem devido ao toque no muro de proteção do traçado canadiano.

TOP 10 À VOLTA 35:

Max Verstappen

Fernando Alonso

Lewis Hamilton

Charles Leclerc

Carlos Sainz

Sergio Pérez

Esteban Ocon

Valtteri Bottas

Lando Norris

Oscar Piastri