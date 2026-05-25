GP Canadá F1: Verstappen garante primeiro à Red Bull Ford Powertrains

Ford regressa ao pódio da Fórmula 1, 23 anos depois com terceiro lugar em Montreal

A Ford Racing celebrou este domingo o primeiro pódio da parceria com a Red Bull Ford Powertrains, depois de Max Verstappen terminar o Grande Prémio do Canadá de 2026 na terceira posição, em Montreal. O resultado assinala também o regresso da marca norte-americana ao pódio da Fórmula 1 pela primeira vez em 23 anos.

Depois de arrancar do sexto lugar da grelha, Verstappen subiu rapidamente na classificação nas primeiras voltas, beneficiando de alterações estratégicas dos adversários à frente. O neerlandês consolidou depois o terceiro posto após um duelo com o Ferrari de Lewis Hamilton, assegurando um resultado que representa um marco simbólico e competitivo para a nova era técnica da estrutura Red Bull Ford Powertrains.

Melhor fim de semana da época para a estrutura

O desempenho de Verstappen em Montreal foi reforçado pelos pontos conquistados na corrida Sprint de sábado, onde foi sétimo. Também Arvid Lindblad, da Visa Cash App Racing Bulls, terminou em oitavo nessa corrida curta.

Na prova principal de domingo, Isack Hadjar alcançou o seu melhor resultado da temporada ao terminar em quinto, depois de partir do sétimo lugar. Liam Lawson, também da Racing Bulls, foi sétimo, confirmando um fim de semana globalmente positivo para os monolugares equipados com unidades Red Bull Ford Powertrains. Já Lindblad viu a sua corrida terminar prematuramente ainda na grelha de partida.

A presença dos dois carros da Oracle Red Bull Racing e de Lawson entre os melhores classificados foi encarada internamente como um sinal do progresso feito pela estrutura nesta primeira fase do novo ciclo regulamentar.

Ford destaca “momento histórico” da parceria

Mark Rushbrook, director global da Ford Racing, classificou o resultado como “um momento marcante” para a colaboração iniciada em 2022, quando a marca decidiu regressar à Fórmula 1 através da aliança com a Red Bull.

“Ver o Max conquistar o primeiro pódio da era Red Bull Ford Powertrains é um momento histórico para a nossa parceria”, afirmou Rushbrook. O responsável sublinhou ainda “o esforço notável” realizado na preparação para a temporada de 2026 e considerou o resultado “uma recompensa merecida” para a Oracle Red Bull Racing e para a Ford Racing.

Rushbrook acrescentou que a evolução demonstrada pelos quatro carros das equipas Oracle Red Bull Racing e Visa Cash App Racing Bulls, antes e durante a época, tem sido “especial de acompanhar”, deixando em aberto a expectativa sobre o potencial competitivo para as próximas rondas.

Próxima paragem: Mónaco

A temporada de Fórmula 1 prossegue já dentro de uma semana, com o Grande Prémio do Mónaco. As equipas ligadas ao projecto Red Bull Ford Powertrains chegam à sexta ronda do campeonato com um impulso reforçado por aquele que foi, até agora, o resultado mais expressivo da parceria.