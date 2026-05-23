GP Canadá F1, Toto Wolff: “Adorei ver aquilo”

Toto Wolff assistiu à corrida sprint do Canadá com uma mistura de entusiasmo e atenção redobrada. O chefe da Mercedes viu os seus dois pilotos, George Russell e Kimi Antonelli, protagonizar uma das batalhas mais intensas da tarde em Montreal, e não escondeu que gostou do espetáculo. Mas deixou também um recado claro sobre os limites aceitáveis dentro da equipa.

Wolff interveio pelo rádio durante a corrida para pedir a Antonelli que se focasse, depois das queixas repetidas do italiano sobre o comportamento de Russell. No final, o austríaco preferiu enquadrar o episódio como um momento de aprendizagem, sem apontar o dedo a nenhum dos dois pilotos em particular.

“Foi grande cinema! Luta dura, não só entre os nossos dois, mas também com o Lando [Norris]. Adorei ver aquilo. Se lutas um pouco, podes perder uma corrida. Se isso se prolongar numa corrida, o Norris pode muito bem ganhar.

Gosto muito destes momentos porque permitem-nos aprender e perguntar: como é que vamos gerir estas situações no futuro? Não queremos perder uma corrida, não queremos chocar uns contra os outros e às vezes é preciso um pequeno momento para nos lembrar dos nossos objetivos. Isto não é particularmente contra um ou outro, mas há uma estrutura que queremos estabelecer e prefiro que isso aconteça numa corrida sprint. “

Quanto ao momento de maior descontrolo de Kimi Antonelli, Wolff desdramatizou:

“Não queremos começar a corrida cinco com títulos como ‘Guerra das Estrelas’ ou ‘isto está a escalar’, porque não está. É emoção e ele é um piloto jovem. O George [Russell] provavelmente teria feito o mesmo, por isso vamos ver como lidamos com isso.”