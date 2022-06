GP Canadá F1: Todos ansiosos pelo regresso a Montreal, vamos ver que corrida temos… | AutoSport

Não é preciso puxar muito pela cabeça para nos lembrarmos de boas corridas no Circuito Gilles-Villeneuve. A última vez que a F1 lá esteve foi em 2019, quando Lewis Hamilton bateu Sebastian Vettel depois de este último ter recebido uma penalização de tempo pela forma como voltou a entrar na pista durante a sua luta pela vitória com o piloto da Mercedes.

Desde então, o Covid-19 não permitiu realizar o Grande Prémio canadiano em cada um dos últimos dois anos, mas agora é tempo de regressar, esperando-se uma casa cheia em Montreal este fim-de-semana.

É uma pista que testa a precisão dos pilotos, onde os melhores sobressaem, pois encontram décimos rodando num ritmo acima da concorrência, mas com a borda da pista amplamente definida por paredes de betão, os erros são regularmente fortemente punidos.

Normalmente é uma boa corrida – com a ultrapassagem a ser possível na Curva 1, no gancho que leva à reta antes da meta e sobretudo a chicane final, tudo isto diante de uma multidão apaixonada e conhecedora, que cria sempre uma grande atmosfera, sempre que a F1 está na cidade. Será certamente bom estar de volta, vamos ver que corrida temos agora com estes novos carros.