GP Canadá F1, TL3: Max Verstappen foi o mais rápido antes da qualificação | AutoSport

Max Verstappen foi o piloto mais rápido no final do treino que antecede a sessão de qualificação do Grande Prémio do Canadá e que foi marcada pela chuva, não permitindo a utilização dos pneus slicks, até pelo contrário. Foram levados para a pista os pneus de chuva, enquanto os tempos mais rápidos foram estabelecidos com intermédios. O neerlandês precisou de 1:23.106s para realizar a volta mais rápida, numa fase em que o piloto realizou série de voltas sempre a melhorar os tempos.

Charles Leclerc terminou o treino sendo o segundo mais rápido, ficando a 0.291s do piloto da Red Bull, enquanto o seu companheiro de equipa, que estava a ser um dos mais rápidos, ter batido durante a sessão. Os mecânicos da Ferrari terão muito trabalho até à qualificação, mas mais tarde veremos quais as consequências para o piloto espanhol, que ainda assim, terminou com o quinto tempo.

Fernando Alonso colocou o seu Aston Martin no terceiro lugar da tabela de tempos, mas a maior surpresa em termos de registos mais rápidos, pertence a Kevin Magnussen. O piloto dinamarquês da Haas chegou ao quarto lugar da tabela de tempos numa fase em que a chuva ficou mais forte.

Destaque ainda para os tempos alcançados pelos Mercedes. Lewis Hamilton fechou o top 10 e George Russell no 15º lugar. Esteban Ocon voltou a ter problemas no treino e completou poucas voltas, com os mecânicos a trabalharem afincadamente no A523.

O terceiro e último treino antes da qualificação, começou com a pista bastante molhada e com os pilotos a saírem para a pista com os novos pneus de chuva da Pirelli que não precisam de mantas de aquecimento.

7 minutos depois de começar o treino, Fernando Alonso regista o primeiro tempo de referência, 1:32.217s, na mesma altura em que Alexander Albon cortou a última chicane, na zona da pista que parecia mais molhada.

Pouco depois, alguns pilotos experimentaram regressar à pista com pneus intermédios, sendo o piloto espanhol da Aston Martin um deles. Este composto provou ser o suficiente para enfrentar a água na pista, sendo ao mesmo tempo mais rápidos do que os pneus de chuva. Nico Hülkenberg passou pela liderança da tabela de tempos (1:26.431s), depois de bater o registo de Charles Leclerc, mas os Ferrari estavam rápidos com estas condições de pista e voltaram ambos os carros para o topo, com o piloto monegasco à frente (1:25.724s) de Carlos Sainz (+0.399s).

Quase a entrar na segunda metade do treino, Max Verstappen saltou para o topo da tabela de tempos, com a volta em 1:24.480s. Pouco depois, Carlos Sainz perdeu o controlo do SF-23 antes da curva 1 e bateu nos muros de proteção do Circuito Gilles Villeneuve, levando à interrupção da sessão.

Depois do recomeço da sessão, foram precisos quase 10 minutos para que os pilotos pudessem fazer melhorias nos seus anteriores tempos. Alonso subiu ao quarto posto e depois Verstappen consolidou a liderança na tabela de tempos em três voltas consecutivas, passando a deter o registo 1:23.154s. Alexander Albon também conseguiu um bom tempo numa volta rápida, subindo ao quinto posto, uma situação repetida por Valtteri Bottas e Kevin Magnussen. O piloto dinamarquês da Haas alcançou o quarto tempo mais rápido no momento em que a chuva intensificou-se.

Com chuva mais intensa sobre o circuito, todos os pilotos regressaram às boxes ainda antes de terminarem os 60 minutos do treino.

Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool