GP Canadá F1, TL2: Lewis Hamilton e George Russell lideraram tabela de tempos | AutoSport

Lewis Hamilton foi o piloto mais rápido no final dos 90 minutos de treino livre 2, com uma pequena margem para o seu companheiro de equipa George Russell, registando 1:13.718s. Os tempos dos pilotos da Mercedes foram estabelecidos numa altura em que alguns pilotos já trabalhavam para a corrida, incluindo os Ferrari e Red Bull, e com mais borracha na pista. No entanto, é um sinal positivo depois do que fizeram em Barcelona.

Carlos Sainz, Charles Leclerc e Sergio Pérez, Max Verstappen estiveram em simulação de qualificação durante a primeira parte do treino, devendo os tempos dos Ferrari serem olhados com especial atenção, apesar de parecer que os Red Bull têm mais para dar em pista.

Fernando Alonso, que terminou o treino no quarto posto, atrás de Sainz, mostrou o potencial da Aston Martin para a qualificação. Seguiram-se Leclerc, Verstappen e um surpreendente Valtteri Bottas. Boa sessão do finlandês, desde o início dos 90 minutos. Pérez, Lance Stroll e Pierre Gasl fecharam o top 10.

No treino, tiveram problemas Nico Hülkenberg e Esteban Ocon, num dia complicado para a Alpine

Com a questão das câmaras de CCTV resolvido, preparando-se a FOM com um plano B caso voltasse a acontecer – a direção de prova podia aceder às imagens da transmissão televisiva em direto, quer seja do lado da pista, quer seja do interior dos monolugares – a segunda sessão de treinos livres começou trinta minutos mais cedo do que o previsto para compensar o tempo perdido no TL1. Os 90 minutos de treino começaram com a ameaça de chuva, havendo 40% de probabilidade para isso acontecer durante a sessão.

Valtteri Bottas iniciou o segundo treino novamente com um bom ritmo, fazendo melhor do que Fernando Alonso anteriormente com pneus macios e com pneus médios. Bottas completou a sua volta em 1:16.330s. Apesar dos esforços de Carlos Sainz, Charles Leclerc e Sergio Pérez, que registaram bons tempos por volta no início da sessão, foi Max Verstappen que se instalou no topo da tabela de tempos, com 1:15.333s realizados com pneus macios, passados apenas dez minutos do treino.

Com o evoluir da pista os tempos também foram baixando. Depois de Verstappen melhorar o seu primeiro tempo, mas Pérez e Pierre Gasly passaram a liderar a tabela de tempos. O piloto francês da Alpine, com pneus médios, alcançou o tempo de 1:15.224s. Ainda antes de se passarem os primeiros trinta minutos, os dois Ferrari deram nas vistas com voltas rápidas quase consecutivas e partilhando os pilotos os lugares cimeiros na tabela de tempos. Saltou Leclerc para a frente (1:14.094, com pneus macios), para pouco depois Verstappen ter tentado bater esse tempo, sem sucesso, com pneus macios.

A pouco mais de 1 minuto da sessão entrar na hora, Nico Hülkenberg ficou sem potência no motor do Haas, devendo ser um problema terminar naquela unidade motriz do carro da equipa norte-americana, podendo estar na calha uma penalização ao piloto alemão. O treino foi interrompido para retirar o carro e limpeza de pista.

Quando recomeçou a sessão, enquanto Pérez quase tocou no muro de proteção do circuito, Carlos Sainz passou a ser o piloto mais rápido até aquele momento, completando a volta em 1:13.844s ainda com pneus macios novos. Não houve tempo para alguém responder ao piloto espanhol, visto que Esteban Ocon, à semelhança do que aconteceu com o seu companheiro de equipa no mini treino da tarde, ficou parado numa zona da pista que obrigou a nova interrupção.

Já nos últimos 40 minutos do treino, Lewis Hamilton e George Russell completaram as primeiras voltas rápidas em simulação de qualificação, com vantagem para o britânico mais velho, que ainda ficou a 0.5s do tempo de Carlos Sainz.

Nessa altura, a Ferrari montou pneus médios nos dois carros, começando a trabalhar para a corrida, assim como Verstappen e Valtteri Bottas, que tinha registado o quarto tempo mais rápido, uma volta interessante do finlandês, que ficou a 0.376s de Sainz.

Fernando Alonso ainda trabalhou em simulação de qualificação, mas não alcançou melhor do que o quinto registo, a 0.387s do seu compatriota.

Surpreendendo, numa altura em que muitos pilotos trabalhavam para a corrida e era anunciada a chuva para 10 minutos depois, George Russell e Lewis Hamilton passaram a liderar a tabela de tempos, com vantagem para o piloto com o carro nº44, mas apenas com 0.027s de vantagem para o seu companheiro de equipa. Hamilton completou a sua volta em 1:13.718s, ambos os carros com pneus macios novos.

Também em ritmo de corrida, Ferrari e Red Bull estavam próximas, enquanto as nuvens negras começavam a cobrir o Circuito Gilles Villeneuve e o vento se tinha tornava mais forte, comprometendo o trabalho de alguns pilotos.

A 10 minutos para o fim do segundo treino, a pista foi oficialmente declarada molhada. Max Verstappen e Sergio Pérez fizeram um ciclo de aquecimento com pneus intermédios. Os dois voltaram a entrar no pitlane depois de uma volta de saída, uma situação que levou mais equipas a montarem os carros com os pneus de cinta verde.

Na zona do gancho do traçado, nos últimos cinco minutos do treino, começou a chover com bastante intensidade, passando pouco depois para outras zonas do circuito. A partir desse momento, pouco havia para fazer em pista e os pilotos foram regressando às boxes.