GP Canadá F1, TL1: Max Verstappen começa com o pé direito, mas Fernando Alonso surpreendeu | AutoSport

Max Verstappen terminou o primeiro treino livre do GP do Canadá com o melhor tempo (1:15.158s) com pneus macios, tendo batido na altura o tempo de Carlos Sainz, que ficou a 0.246s, também com pneus macios. A grande novidade entre os 5 primeiros foi a inclusão de Fernando Alonso com o terceiro melhor tempo do treino, mas com pneus médios (+0.373s). O piloto espanhol da Alpine separou os quatro pilotos da Red Bull e Ferrari, deixando Sergio Pérez (+0.461s) e Charles Leclerc (+0.508s) a fechar os cinco primeiros.

Fora do top 5 e a mais de meio segundo do tempo de Max Verstappen ficou George Russell (+0.664s), seguido de Lance Stroll, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo.

Em termos de novidades para o GP do Canadá, a Mercedes reviu a suspensão traseira e o fundo, presumivelmente para controlar a oscilação, e a Aston Martin, Ferrari e McLaren (também com novas arestas do fundo do MCL36) têm uma nova asa traseira para os seus monolugares. Red Bull, Alfa Romeo, AlphaTauri, Haas e Williams não apresentaram nenhuma atualização em Montreal.

A Red Bull e Ferrari voltaram a assumir as primeiras posições da tabela de tempos, sem surpresa. Na Ferrari, Carlos Sainz fez melhor do que Charles Leclerc e Fernando Alonso intrometeu-se entre as duas equipas.

O tempo alcançado por Fernando Alonso (1:15.531s) com pneus médios com cerca de 3 voltas, é uma bom registo por parte do piloto da Alpine, que a menos de 15 minutos do final da sessão intrometeu-se entre Ferrari e Red Bull, assumindo o terceiro melhor tempo, apenas atrás de Max Verstappen e Carlos Sainz.

Boa performance dos dois Aston Martin e embora todos os pilotos não tivessem num ritmo muito forte, Sebastian Vettel e Lance Stroll estiveram a liderar o chamado “segundo pelotão” na quinta e sexta posição, respetivamente. Viram os Mercedes a melhorarem os seus tempos rápidos, mas fica a nota de destaque para os tempos alcançados até cerca de 20 minutos do final do treino.

A Mercedes terminou na liderança do “segundo pelotão”, voltando George Russell a ser mais rápido do que Lewis Hamilton. Na McLaren, foi Daniel Ricciardo o piloto mais rápido, fechando o top 10 do primeiro treino, mas atrás dos dois Aston Martin e Mercedes.

No fundo do pelotão terminaram os dois carros da Haas, Kevin Magnussen foi mesmo o piloto mais lento do treino, separados por Nicholas Latifi que ocupou o 19º posto da tabela de tempos no primeiro treino do “seu” GP.

Zhou Guanyu (17º) e Valtteri Bottas (16º) terminaram muito longe dos dez primeiros, mas estiveram ocupados a fazer simulação de corrida, alternando entre pneus médios e macios durante o treino.

Como decorreu a sessão:

Desde 2019 que a Fórmula 1 não visitava Montreal e o Circuito Gilles Villeneuve e logo após a saída dos primeiros carros para a pista, pudemos ouvir a receção calorosa dos espectadores aos pilotos.

Na expectativa de obter dados o mais rapidamente possível e com a ameaça de chuva, a maioria dos pilotos saiu nos primeiros instantes para a pista, com Fernando Alonso e Charles Leclerc com pneus macios. Yuki Tsunoda e Esteban Ocon foram os últimos dois pilotos a saírem das garagens.

Ainda nos primeiros dez minutos de treino, os dois pilotos da Red Bull saltaram para a liderança da tabela de tempos com Max Verstappen (1:16.507s) na frente de Sergio Pérez, a 0.582s. Leclerc, com pneus macios, estava a 0.626s do tempo de Verstappen, com pneus médios.

Ainda não tinham decorrido 15 minutos de treino e o travão dianteiro direito do carro de Esteban Ocon sobreaqueceu devido a lixo colocado na entrada de ar, com o piloto a dirigir-se lentamente para a box com o travão a fumegar bastante. O seu companheiro de equipa fechava o top 5 nessa altura, atrás de Carlos Sainz, Charles Leclerc, Sergio Pérez e Max Verstappen.

Sob o olhar atento na box de James Allison, diretor técnico da Mercedes, Lewis Hamilton completou a sua primeira volta rápida subindo ao 11º lugar da tabela de tempos, a 1.677s do tempo de Verstappen, que tinha instantes antes melhorado para 1.15.660s.

Alonso tentou estrear o “muro dos campeões”, na saída da última curva, mas sem sucesso para o piloto espanhol. No entanto, Sebastian Vettel e Lance Stroll, a correr em casa, assim como Daniel Ricciardo, rodaram mais rápido do que o espanhol, relegando-o para o sétimo lugar da tabela de tempos, sendo pouco depois ultrapassado por Alexander Albon.

Na segunda metade do primeiro treino livre do GP do Canadá, a maioria dos pilotos regressaram à pista com pneus macios.

Na sua primeira tentativa de volta rápida, Carlos Sainz (com pneus macios) assumiu o lugar de piloto mais rápido na sessão de treinos com o tempo 1:15.441s, sendo seguido por Sergio Pérez e Charles Leclerc. Max Verstappen, que se queixou de não ter a melhor afinação, era apenas o quarto mais rápido. Uma volta depois, Verstappen reassumiu a liderança da tabela de tempos, com a volta em 1:15.158s e deixando Sainz a 0.283s.

A maioria dos pilotos não atacou em demasia no primeiro treino, mas os dois carros da Aston Martin colocavam-se no quinto e sexto lugar da tabela de tempos, liderando o “segundo pelotão” quando ainda faltavam 20 minutos para o final da sessão.

Hamilton, que usou o novo fundo revisto no seu carro, intrometeu-se entre os pilotos da Aston Martin, enquanto George Russell – que experimentou a nova asa traseira da equipa – passou para quinto na tabela de tempos, a 0.664s do tempo de Verstappen que ainda era a marca de referência da sessão.

Nos últimos 20 minutos da sessão a maioria dos pilotos sairam para a pista com pneus médios, excetuando Lando Norris, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Kevin Magnussen e Valtteri Bottas que mantinham os macios nos carros. Nessa altura, Alonso com um tempo realmente bom, subiu ao terceiro lugar da tabela de tempos, ficando a 0.373s do tempo de Verstappen com pneus médios.

Alguns pilotos queixaram-se da degradação dos pneus médios traseiros, depois de algumas voltas completadas.