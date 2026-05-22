GP Canadá F1/SQ3: Pole Position para George Russell na qualificação Sprint

Grande luta pela Pole Position para a corrida Sprint com George Russell (Mercedes W17) a melhorar na sua última volta lançada e a carimbar o primeiro lugar, sendo acompanhado pelo seu colega de equipa, Kimi Antonelli (Mercedes W17) que ficou a 0.068. A mais de três décimos o melhor McLaren, o de Lando Norris (McLaren MCL40 Mercedes) com o seu colega de equipa, Oscar Piastri (McLaren MCL40 Mercedes) logo atrás.

Seguiram-se os dois Ferrari, perto dos McLaren com Lewis Hamilton (Ferrari SF-26) na frente de Charles Leclerc (Ferrari SF-26). Max Verstappen (Red Bull RB22 Ford) foi sétimo na frente de Isack Hadjar (Red Bull RB22 Ford) com Arvid Lindblad (Racing Bulls VCARB03 Ford) e Carlos Sainz (Williams FW48 Mercedes) a fechar o top 10.

A grande decisão da qualificação Sprint em Montreal culminou num bom duelo no seio da Mercedes, com George Russell a bater o jovem Kimi Antonelli para garantir a pole position por uns escassos 68 milésimos de segundo.

Numa sessão de intensidade máxima, a McLaren garantiu a segunda linha com Lando Norris e Oscar Piastri, batendo Lewis Hamilton e Max Verstappen na fase de todas as decisões.

Voltando um pouco atrás, quando se acenderam-se as luzes verdes no pit lane para a derradeira e decisiva SQ2, com os pneus macios a entrarem em cena. Hamilton abre as hostilidades, mas a pista poeirenta trai-lhe a aderência na Curva 2, obrigando-o a abortar a primeira tentativa. Na passagem seguinte, o britânico esmaga os parciais e fixa o tempo de referência, mas a resposta da garagem ao lado é demolidora: George Russell voa sobre o asfalto e rouba o topo por mais de duas décimas.

A dois minutos do fim, o prodígio Kimi Antonelli intromete-se na luta e ascende a terceiro, colado a Verstappen, mesmo antes de Norris assaltar provisoriamente a primeira linha. No tudo ou nada, com a borracha perto do limite, Hamilton ainda melhora mas não sai do quinto posto.

É então que a batalha final explode: Russell estende a sua vantagem com uma volta soberba em 1m12,965s e resiste ao contra-ataque final de Antonelli, que sobe a segundo e sela a dobradinha da Mercedes, deixando Norris, Piastri, Hamilton e Verstappen na perseguição para a corrida Sprint.

SQ1: Mais bandeiras vermelhas

Com a pista encerrada, o destino fica selado. No fundo da tabela, as sentenças são definitivas. Sergio Pérez, Lance Stroll, Pierre Gasly e Valtteri Bottas juntam-se aos já eliminados Alex Albon e Liam Lawson, que não participaram na sessão.

A primeira fase da qualificação Sprint para o Grande Prémio do Canadá transformou-se num autêntico ‘thriller’, numa sessão marcada pelo drama, pela incerteza e por uma surpreendente reviravolta final. Numa semi-sessão onde os pilotos foram empurrados ao limite absoluto para decifrar o comportamento dos pneus médios numa pista ainda desconhecida, o momento de maior impacto pertenceu a Fernando Alonso.

O veterano espanhol perdeu o controlo do seu Aston Martin e desfez a suspensão contra as barreiras, desencadeando uma interrupção por bandeira vermelha que congelou o cronómetro e gerou uma autêntica caótica corrida contra o tempo no pit lane. No reatamento, a lotaria do tráfego ditou sentenças pesadas, resultando na eliminação precoce de figuras de proa do pelotão, com Sergio Pérez à cabeça.

A tabela de tempos agitou-se com trocas constantes na liderança entre Leclerc, Russell, Norris e Verstappen, culminando com Kimi Antonelli a surpreender antes de ser superado por Lewis Hamilton.

Na cauda do pelotão, a tensão subiu com Russell a falhar a chicane e vários pilotos em risco de eliminação. O caos instalou-se quando Fernando Alonso bloqueou as rodas na Curva 3 e bateu violenta e diretamente contra as barreiras, forçando a interrupção da sessão com bandeira vermelha.

Com pouco mais de um minuto para o fim, o reatamento gerou uma corrida frenética no pit lane para evitar o tráfego. Carlos Sainz garantiu a dianteira da fila e conseguiu completar a sua volta a tempo, juntamente com Stroll e Hamilton. Para os restantes, o tempo esgotou-se e a bandeirada de xadrez ditou a eliminação dos pilotos que não cruzaram a linha a tempo.

SQ2: susto para Max Verstappen…

Nico Hulkenberg (Audi R26), Gabriel Bortoleto (Audi R26), Franco Colapinto (Alpine A526 Mercedes), Esteban Ocon (Haas VF-26 Ferrari), Ollie Bearman (Haas VF-26 Ferrari) e Fernando Alonso (Aston Martin AMR26 Honda) foram eliminado na SQ2,

A SQ2 em Montreal ficou marcada pela exigência tática no aquecimento dos pneus e na gestão de energia. A Mercedes dominou a sessão, terminando com George Russell, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton nas posições cimeiras.

Em sentido inverso, Max Verstappen enfrentou grandes dificuldades após ver a sua primeira volta eliminada por limites de pista. No último minuto, o neerlandês recolheu às boxes numa altura em que ocupava o nono posto, deixando o seu destino nas mãos dos adversários.

A salvação de Verstappen acabou por ser ditada por Carlos Sainz. No derradeiro segundo da sessão, o piloto da Ferrari completou uma volta rápida que o catapultou para a décima posição. Esse registo empurrou Nico Hülkenberg para fora do corte e selou a passagem do campeão do mundo à fase seguinte.