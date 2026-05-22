GP Canadá F1/SQ2: susto para Max Verstappen…
Nico Hulkenberg (Audi R26), Gabriel Bortoleto (Audi R26), Franco Colapinto (Alpine A526 Mercedes), Esteban Ocon (Haas VF-26 Ferrari), Ollie Bearman (Haas VF-26 Ferrari) e Fernando Alonso (Aston Martin AMR26 Honda) foram eliminado na SQ2,
A SQ2 em Montreal ficou marcada pela exigência tática no aquecimento dos pneus e na gestão de energia. A Mercedes dominou a sessão, terminando com George Russell, Kimi Antonelli na frente, e Lewis Hamilton (Ferrari) nas posições cimeiras.
Em sentido inverso, Max Verstappen enfrentou grandes dificuldades após ver a sua primeira volta eliminada por limites de pista. No último minuto, o neerlandês recolheu às boxes numa altura em que ocupava o nono posto, deixando o seu destino nas mãos dos adversários.
A salvação de Verstappen acabou por ser ditada por Carlos Sainz. No derradeiro segundo da sessão, o piloto da Ferrari completou uma volta rápida que o catapultou para a décima posição. Esse registo empurrou Nico Hülkenberg para fora do corte e selou a passagem do campeão do mundo à fase seguinte.
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