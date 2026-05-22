GP Canadá F1/SQ1: Mais bandeiras vermelhas

Com a pista encerrada, o destino fica selado. No fundo da tabela, as sentenças são definitivas. Sergio Pérez, Lance Stroll, Pierre Gasly e Valtteri Bottas juntam-se aos já eliminados Alex Albon e Liam Lawson, que não participaram na sessão.

A primeira fase da qualificação Sprint para o Grande Prémio do Canadá transformou-se num autêntico ‘thriller’, numa sessão marcada pelo drama, pela incerteza e por uma surpreendente reviravolta final. Numa semi-sessão onde os pilotos foram empurrados ao limite absoluto para decifrar o comportamento dos pneus médios numa pista ainda desconhecida, o momento de maior impacto pertenceu a Fernando Alonso.

O veterano espanhol perdeu o controlo do seu Aston Martin e desfez a suspensão contra as barreiras, desencadeando uma interrupção por bandeira vermelha que congelou o cronómetro e gerou uma autêntica caótica corrida contra o tempo no pit lane. No reatamento, a lotaria do tráfego ditou sentenças pesadas, resultando na eliminação precoce de figuras de proa do pelotão, com Sergio Pérez à cabeça.

A tabela de tempos agitou-se com trocas constantes na liderança entre Leclerc, Russell, Norris e Verstappen, culminando com Kimi Antonelli a surpreender antes de ser superado por Lewis Hamilton.

Na cauda do pelotão, a tensão subiu com Russell a falhar a chicane e vários pilotos em risco de eliminação. O caos instalou-se quando Fernando Alonso bloqueou as rodas na Curva 3 e bateu violenta e diretamente contra as barreiras, forçando a interrupção da sessão com bandeira vermelha.

Com pouco mais de um minuto para o fim, o reatamento gerou uma corrida frenética no pit lane para evitar o tráfego. Carlos Sainz garantiu a dianteira da fila e conseguiu completar a sua volta a tempo, juntamente com Stroll e Hamilton. Para os restantes, o tempo esgotou-se e a bandeirada de xadrez ditou a eliminação dos pilotos que não cruzaram a linha a tempo.