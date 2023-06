GP Canadá F1: Sonho de duplo pódio de Lawrence Stroll tornou-se mais complicado | AutoSport

O presidente da Aston Martin, Lawrence Stroll, antevendo o Grande Prémio do Canadá disse acreditar que a sua equipa podia ter os dois pilotos a subirem ao pódio no final da corrida deste domingo. O responsável e pai de Lance Stroll explicou à Reuters estar “extremamente confiante” em terminar a corrida com um duplo pódio, considerando ainda que “o carro vai ser muito forte no circuito”. Mas durante a sessão de qualificação, esse objetivo ficou mais complicado de atingir.

Lance Stroll foi eliminado na Q2 – assim como Charles Leclerc e Sergio Pérez, por exemplo – e ainda foi penalizado, passando para o 16º lugar da grelha. Sobre a eliminação na Q2, o piloto canadiano explicou que “estava apenas com os pneus errados na hora errada. Quando o piso estava seco, estávamos com pneus de chuva e quando eu estava com os pneus slicks começou a chover”.

Considerando ser uma situação de difícil análise para a equipa decidir, Stroll vai ter vida complicada durante a corrida. Terá à sua frente carros mais lentos, é verdade, mas também pode apanhar os pilotos que estão fora da sua posição natural, como os dois pilotos da Ferrari e Pérez e que podem abrandar o ritmo de recuperação do canadiano.

Foto: Aston Martin