GP Canadá F1: Só em Silverstone é que a Williams deverá tirar mais partido das atualizações | AutoSport

A Williams apresenta em Montreal o seu primeiro pacote de atualizações para o FW45. O Grande Prémio do Canadá servirá para medir o pulso aos novos componentes em pista, apenas no carro de Alexander Albon, mas deverão ter uma melhor imagem das melhorias em Silverstone, palco do GP da Grã-Bretanha.

Depois do Canadá a Fórmula 1 ruma à Áustria e uma semana depois realiza-se a prova em Silverstone, onde Albon considera que será “um pouco mais representativo ver o resultado do nosso pacote”, apesar das atualizações não serem “nada de especial, foca-se mais em termos de equilíbrio”, salientou o piloto da Williams.

Albon explicou que pelo que experimentou em simulação nas últimas duas semanas, o carro “parece ser bastante semelhante. É apenas uma diferença geral de ‘downforce’. Fizemos um bom trabalho. Penso que nos vai colocar mais na luta entre o meio do pelotão. Algo que nos temos vindo a afastar um pouco nas últimas corridas, por isso espero que nos possam [as atualizações] colocar de novo na luta pelos pontos”.