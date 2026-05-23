GP Canadá, F1: Sergio Pérez penalizado após luta com Liam Lawson

Sergio Pérez e Liam Lawson voltaram a encontrar-se em pista e o resultado não foi o desejado para os dois. Os pilotos já têm história de alguns confrontos mais acesos no passado e desta vez, acabou com Lawson a ser levado para fora de pista.

Segundo os comissários da FIA, “o carro #30 (de Lawson) tentava ultrapassar o carro 11 (de Pérez) na reta antes da curva 13. O Carro 11 deslocou-se para a direita da pista e depois voltou para a esquerda, forçando o carro 30 a sair da pista. Consequentemente, é aplicada a penalização base de 10 segundos”.

Com esta penalização, o 11º lugar de Pérez transformou-se em 14º. O que seria o melhor resultado de sempre da Cadillac diluiu-se, mas fica o bom ritmo do mexicano nesta Sprint.

Sergio Perez and Liam Lawson talking to eachother as soon as they get out of the cars pic.twitter.com/nE800Zo0kd — Cadillac F1 News (@CadillacF1News_) May 23, 2026

Foto: Philippe Nanchino /MPSA