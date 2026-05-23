GP Canadá, F1: Sergio Pérez penalizado após luta com Liam Lawson
Sergio Pérez e Liam Lawson voltaram a encontrar-se em pista e o resultado não foi o desejado para os dois. Os pilotos já têm história de alguns confrontos mais acesos no passado e desta vez, acabou com Lawson a ser levado para fora de pista.
Segundo os comissários da FIA, “o carro #30 (de Lawson) tentava ultrapassar o carro 11 (de Pérez) na reta antes da curva 13. O Carro 11 deslocou-se para a direita da pista e depois voltou para a esquerda, forçando o carro 30 a sair da pista. Consequentemente, é aplicada a penalização base de 10 segundos”.
Com esta penalização, o 11º lugar de Pérez transformou-se em 14º. O que seria o melhor resultado de sempre da Cadillac diluiu-se, mas fica o bom ritmo do mexicano nesta Sprint.
Sergio Perez Vs Liam Lawson.
Sergio Perez pun terkena penalti 10 detik#F1 || #CanadianGP 🇨🇦pic.twitter.com/GznTi81yyl https://t.co/jtDqhVOO1Z
— RBRInsideIndonesia (@InsideRBRID) May 23, 2026
Sergio Perez and Liam Lawson talking to eachother as soon as they get out of the cars pic.twitter.com/nE800Zo0kd
— Cadillac F1 News (@CadillacF1News_) May 23, 2026
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
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