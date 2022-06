GP Canadá F1, Sebastian Vettel: “não fazemos ideia do que correu mal” | AutoSport

Sebastian Vettel tinha demonstrado um bom ritmo nos treinos livres, tanto com piso seco como quando choveu na derradeira sessão de treinos, e foi com alguma surpresa que o alemão foi eliminado na Q1, juntamente com o seu companheiro de equipa.

“Muito frustrante, porque tínhamos um bom ritmo e não fazemos ideia do que correu mal”, explicou o alemão após a qualificação. “Foi uma surpresa. Tinha pouca aderência e sentindo como estava o carro não foi uma grande surpresa que fosse assim tão lento, mas não mudamos muita coisa desde esta manhã e foi chocante como o carro ficou tão difícil de conduzir e a escorregar de traseira. Temos de analisar porque ficou claro que algo não funcionou bem”.

Vettel ainda assim está confiante que pode recuperar durante a corrida, mas depois da equipa encontrar uma solução para o que faltou hoje. “Estou sempre otimista. Ontem mostramos um bom ritmo e se encontrarmos o que correu mal na qualificação, devemos regressar onde estávamos, mas vamos começar do fundo do pelotão. Não será a primeira corrida em que conseguimos recuperar”.