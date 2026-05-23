GP Canadá F1: “Risco de chuva” emitido pela FIA para a corrida de amanhã
A FIA emitiu um documento em que é declarado “Risco de Chuva” para o GP do Canadá de amanhã. Isto acontece quando meteorologia admite uma percentagem de 40% ou mais de probabilidade de precipitação para a corrida.
No documento da FIA pode ler-se que “de acordo com o Artigo B1.5.11 do Regulamento FIA F1, tendo recebido uma previsão do Serviço Meteorológico Oficial prevendo que a probabilidade de precipitação será superior a 40% em algum momento durante a Prova nesta Competição, é declarado um Risco de Chuva”.
Segundo o artigo referido, o “Risco de Chuva” pode ser declarado se o serviço meteorológico oficial prever uma probabilidade de precipitação superior a 40% em qualquer momento do Sprint ou da Corrida, ou por decisão exclusiva do Diretor de Corrida. Enquanto o “Risco de Chuva” estiver ativo e os carros estiverem em regime de parc fermé (parque fechado), é permitido realizar os trabalhos específicos autorizados. Ou seja, mesmo em parque fechado, são permitidas alterações nos carros com vista a garantir a segurança dos pilotos. Apesar de não ser publica, a lista de mudanças permitidas, acredita-se que sejam mudanças ao nível do ângulo das asas, níveis de apoio aerodinâmico e altura ao solo.
Foto: Philippe Nanchino / MPSA
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