GP Canadá F1: Relembre a grelha de partida | AutoSport

Max Verstappen conquistou ontem a pole position do GP do Canadá e vai ter a seu lado Fernando Alonso, que não arrancava da primeira fila da grelha de partida da Fórmula 1 desde 2012. Carlos Sainz foi batido pelo seu mais experiente compatriota, tendo por companhia na segunda fila, Lewis Hamilton.

Charles Leclerc, que foi penalizado e arranca do 19º lugar da grelha, tem como objetivo terminar entre os quatro primeiros no final da corrida.