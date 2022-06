GP Canadá F1: Red Bull 0.120s na frente da Ferrari | AutoSport

Max Verstappen teve uma boa sexta-feira de treinos livres e deixou claro que a Red Bull está à frente da Ferrari, ainda que seja uma vantagem curta. Ainda assim, o piloto neerlandês não teve o dia mais suave do ano numa sexta-feira, mas para além de alguns pequenos problemas, por exemplo que o motor ‘cortava’ e ficava sem os 160 cv de energia elétrica, foi ainda assim um belo dia para o campeão em título.

Ele foi o mais rápido no TL2 e pareceu ter ainda mais para dar. Apesar de Red Bull e Ferrari estarem tecnicamente iguais em ritmo de qualificação, em ritmo de corrida, a Red Bull tem uma vantagem de 0,12s sobre os carros vermelhos, e se olharmos para o que foram os fins de semana anteriores, a Red Bull estar igual à Ferrari em qualificação é uma novidade.

Contudo, não foi um dia tão simples para Sergio Perez, pois o mexicano esteve quase sempre com o pé atrás, depois de ter tido um problema com a afinação na sua simulações com baixo nível de combustível, e isso significa que ele estará à procura de desempenho à medida que o fim-de-semana avançar. Mas com base no que Verstappen demonstrou, a Red Bull é mais favorita a vencer este fim-de-semana.