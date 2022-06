GP Canadá F1, “Receita” de Sainz para tentar bater Verstappen: não ficar atrás de Alonso | AutoSport

Carlos Sainz foi batido na última tentativa de volta rápida na Q3 pelo seu compatriota Fernando Alonso. O experiente piloto da Alpine é um “osso duro de roer” para ultrapassar, como sabe bem Lewis Hamilton, e Carlos Sainz tem o objetivo de bater Max Verstappen e tentar vencer a corrida do GP do Canadá. Bem avisado do que pode ter de enfrentar, Sainz admite que a corrida vai depender muito do que acontecer no arranque.

“Penso que tudo dependerá um pouco do arranque”, disse o piloto espanhol. “Se conseguirmos uma boa largada e ficarmos logo atrás do Max, então podemos tentar persegui-lo e colocar alguma pressão. Se perdermos um pouco de tempo nas primeiras cinco a 10 voltas, talvez Fernando [Alonso] faça uma boa partida, então a distância poderá ser suficientemente grande para que estejamos um pouco atrasados para o resto da corrida, mas o objetivo é conseguir uma partida limpa, uma boa partida”.

Os dados retirados dos treinos de sexta-feira – o ritmo de cada piloto, a degradação observada e a mesma estratégia para os pilotos da frente – dão como forte possibilidade de Verstappen vencer a corrida, seguido de Sainz e Alonso. Sainz admitiu que a melhor gestão de pneus dos Red Bull podem dar ao neerlandês alguma vantagem, mas o espanhol vai arriscar e tentar vencer a corrida.

“Será que teremos o ritmo para lutar contra o Max? De acordo com sexta-feira, devemos estar perto, obviamente sabemos que em corrida, eles são sempre muito fortes na gestão de pneus, mas penso que ainda podemos lá estar”, concluiu Sainz.